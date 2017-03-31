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Суд повернув військовим 30 тисяч гектарів рівненського полігону

31 Березня 2017

Рівненський полігон

Господарський суд м. Києва скасував рішення Рівненської обласної ради про передачу 30 тис га мисливських угідь в користування «Рівненській гарнізонній організації  Товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону України».

Таке рішення суд прийняв 14 березня.

З матеріалів засідання суду відомо, що з 1981 року Міністерство оборони є власником земельної ділянки площею 30 тис га, яка розташована в Березнівському, Костопільському та Рівненському районі Рівненської області. Ця земля в постійному користуванні військової частини  А4152.

На початку 2011 року командир частини погодив «Рівненській гарнізонній організації  Товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону України» передачу у користування 30 тис га, які були частиною військового полігону. Після цього Рівненська облрада проголосувала про надання мисливських угідь у користування на 25 років.

Військова прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення військовій частині земель оборони, стверджуючи, що угіддя були передані з порушеннями, їх оренда не дозволяє в повні мірі використовувати полігон.

Суд вирішив, що командир військової частини питання відчуження угідь повинен був узгодити з Міністерством оборони як власником землі, але цього він не зробив.

Тому суд скасував рішення Рівненської облради про надання угідь полігону в користування мисливцям.

Членами Товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону України, яке заснувало Рівненську гарнізонну організацію, є львів’яни Віктор Бєлєна, Михайло Єрмак (його фірми були причетні до махінацій на будівельному тендері), Анатолій Демчук, Сергій Каменцев, Анатолій Куцонець, Микола Ковальчук та Олександр Тихонов, а також мешканці Львівської області Петро Сайчук та Петро Вусатюк.

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