Суд оштрафував на 25 тисяч чиновника «Укроборонлізингу», який за хабар допоміг підприємцям орендувати склад

Суд оштрафував на 25,5 тис грн. колишнього керівника Лубенського відділення ДП Міністерства оборони України «Укроборонлізинг» Сергія Різниченка, який отримував хабарі за вплив на прийняття рішення щодо передачі в оренду складських приміщень.

Про це свідчить вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 16 березня.

У серпні минулого року Різниченко зустрівся з підприємцем і повідомив, що може вирішити питання передачі в оренду складських приміщень відділення держпідприємства. Керівник підрозділу запропонував надати йому хабар за вплив на генерального директора ДП «Укроборонлізинг» Ганну Левківську.

В подальшому Різниченко отримав від підприємця два хабара по 1500 тис грн. за вплив на гендиректора підприємства щодо укладання договорів оренди двох приміщень.

Наступного місяця керівник підрозділу «Укроборонлізингу» отримав ще від одного підприємця 7,5 тис грн. неправомірної вигоди за сприяння в отриманні складського приміщення оборонного підприємства в оренду. Після чого хабарника затримали правоохоронці.

Суд кваліфікував дії колишнього керівника Лубенського відділення «Укроборонлізинг» як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.2 ст. 369-2).

Різниченко уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис грн.

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