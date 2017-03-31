Столична Нацгвардія купує димових гранат і газових патронів для розгону демонстрацій на 4,6 мільйона

31 Березня 2017
Військова частина 3030 Національної гвардії України (Київ) 10 і 22 березня повідомило про намір укласти дві угоди про закупівлю боєприпасів на загальну суму 4,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
У серпні 2015 року Міністерство оборони придбало їх у цієї ж фірми вдвічі дешевше – по 348 грн./шт.
Львівське підприємство також виробляє прилади і системи радіаційного контролю торгової марки «Екотест». Засновником є ТОВ «Екотест-Центр» Заслуженого винахідника України Ростислава Смука, а підписантами – Юрій Сторонський і Катерина Гнатів.
Київською компанією володіють член вченої ради Інституту медицини праці НАМН України Віктор Кірсенко, Олена Деркач, Володимир і Тетяна Шостак.
Нагадаємо, у вересні 2016 року ця сама військова частина 3030 замовила ТОВ «Компанія Тітал» ремонт автомобілів-водометів за 9,60 млн грн.
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