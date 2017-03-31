Столична Нацгвардія купує димових гранат і газових патронів для розгону демонстрацій на 4,6 мільйона

Військова частина 3030 Національної гвардії України (Київ) 10 і 22 березня повідомило про намір укласти дві угоди про закупівлю боєприпасів на загальну суму 4,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» 29 березня за 3,59 млн грн. замовили 5 тис малих ручних димових гранат чорного диму РДГ-55МЧ по 717 грн./шт.

У серпні 2015 року Міністерство оборони придбало їх у цієї ж фірми вдвічі дешевше – по 348 грн./шт.

Львівське підприємство також виробляє прилади і системи радіаційного контролю торгової марки «Екотест». Засновником є ТОВ «Екотест-Центр» Заслуженого винахідника України Ростислава Смука, а підписантами – Юрій Сторонський і Катерина Гнатів.

ТОВ «Лабораторія прикладної хімії» за 100 тис грн. планують купити 10 416 спеціальних патронів 12 калібру з газовими гранатами «Джміль» для миттєвого розпилення аерозолю по 96 грн./шт.

Київською компанією володіють член вченої ради Інституту медицини праці НАМН України Віктор Кірсенко, Олена Деркач, Володимир і Тетяна Шостак.

Нагадаємо, у вересні 2016 року ця сама військова частина 3030 замовила ТОВ «Компанія Тітал» ремонт автомобілів-водометів за 9,60 млн грн.

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