Прокуратура перевіряє, як фірма «порошенківця» постачала одорант «Укртрангазу» вдвічі дорожче імпорту

Прокуратура звинувачує посадовців ПАТ «Укртрансгаз» в зловживанні службовим становищем на користь ПФ «Техноімпекс», ТОВ «Українська нафтохімічна компанія» та ТОВ «Хімфармінвест» при закупівлі одоранту на суму понад 65 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Дніпровського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42016100000000618від 29.02.2016 р.

Слідство встановило, що в період 2012-2015 років переможцями низки тендерів «Укртрансгазу» та його філій по закупівлі одоранту були визнані «Техноімпекс», «Українська нафтохімічна компанія» та «Хімфармінвест». З цими фірмами були укладені угоди на 65 млн грн.

Прокуратура стверджує, що перемоги цим підприємств були забезпечені зловживанням службовим становищем учасниками конкурсних торгів. А сама домішка, яка надає газу запах, була поставлена по завищеним цінам.

Слідство стверджує, що аналіз інформації Державної фіскальної служби України засвідчив, що ціна продукції «Техноімпекс», «Українська нафтохімічна компанія» та «Хімфармінвест» для потреб «Укртрансгазу» була вищою майже в два рази у порівнянні з ціною імпорту, по якій він продавався в Україні у аналогічний період.

Як повідомляла телепрограма «Наші гроші», «Хімфармінвест» пов’язане з екс-заступником голови НАК «Нафтогаз України» (2005-2014 р.р.), а нині народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Андрієм Лопушанським. Зокрема, керівник «Хімфармінвесту» Юлія Лозовська також є директором фірми «Авітелтранс», співзасновником якої є Лопушанський. Зараз ця фірма в стадії припинення.

«Хімфармінвест» підозрювали у можливому розбавленні одоранту. Засновник «Техноімпексу» Олександр Окул стверджував, що це могли погодити в «Укртрансгазі». За даними «Вісник адержзакупівель», в 2012-2013 роках «Техноімпекс» був одним з двох постачальників для «Укртрансгазу» одоранту.

Засновником «Українська нафтохімічна компанія» є мешканець Харківської області Антон Файда. Фірма почала отримувати замовлення «Укртрансгазу» та його філій з початку 2015 року.

Файда зареєстрував компанію в 2012 році, а за рік до цього він працював в транспортній міліції.

З липня 2014 року «Укртрансгаз» очолював Ігор Прокопів, який раніше очолював партійну організацію «Фронту змін» на Івано-Франківщині. Він був звільнений з посади в середині березня.

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