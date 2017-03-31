«Порошенківці» за 2 мільйони прямо зараз транслюють на «5 каналі» політ нового літака «Антонова»

ДП «Антонов» 29 березня уклало угоду з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц Груп» про послуги з транслювання телепередач на 1,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили супутникову телевізійну трансляцію першого випробувального польоту нового багатоцільового транспортного літака-демонстратора АН-132D та пов’язаних із цим заходів, а також супутні технічні послуги. Подія відбудеться 31 березня о 12:30, трансляцію на «5 каналі» можна буде побачити тут.

Нагадаємо, у грудні 2016 року агенція отримала підряд «Антонова» на зйомку урочистої церемонії викочування цього літака та виготовлення телепродукту за 1,08 млн грн.

Йдеться про легкий багатоцільовий літак, який «Антонов» розробив спільно із Саудівською Аравією. Перший зразок почали створювати у вересні 2015 року. Для складання були залучені провідні авіаційні компанії, зокрема «Pratt & Whitney Canada», «General Electric», «Honeywell», «Liebherr» і «Hamilton Sundstrand».

Керівництво «Антонова» оцінило потребу світового ринку в таких літаках на найближчі 20 років приблизно у 900 одиниць. Саудівська Аравія вже підписано угоду про майбутній запуск коопераційного виробництва на її території.

За словами директора програми Ан-132 Олександра Хохлова, у базовому виконанні літак класу Ан-132 може коштувати $30-40 млн.

Агенція «ТВ-Комерц Груп» записана на ТОВ «Автоконтракт» і ТОВ «Престиж Груп». Кінцевим бенефіціаром «Автоконтракту» є Олександр Онисович, раніше відомий як комерційний директор «5 каналу».

«Престиж Груп» належить Владиславу Лясовському – екс-голові правління «5 каналу» та колишньому члену Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як і «5 канал», фірма «ТВ-Комерц Груп» знаходиться на території заводу «Ленінська кузня» по вул. Електриків, 26.

Діяльність «Антонова» у рангу голови ради директорів корпорації контролює Михайло Гвоздьов, який до призначення був нардепом від «Блоку Петра Порошенка».

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