Оточення екс-голови «Автодоріг України» отримає 410 мільйонів на трасу Київ-Чоп

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 28 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Техно-Буд-Центр» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-06 Київ – Чоп за 410,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають відремонтувати трасу на ділянці км 707+424 – км 750+000 довжиною 42,6 км. Таким чином, ремонт кілометра дороги коштує 9,63 млн грн.

Виконають підготовчі та земляні роботи, влаштують штучні споруди, дорожній одяг, пересічення та примикання, автобусні зупинки, встановлять огородження і напрямні стовпчики, нанесуть розмітку. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить 3 роки, а на розмітку: фарбою – 6 місяців, пластиком – 3 роки, полімерною стрічкою – 5 років.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 250 тис грн., решта – у наступному році.

На заробітну плату піде 1,90 млн грн., тобто майже піввідсотка від загальної суми контракту. На кошторисний прибуток підрядника заплановано менше 0,2% – 671 тис грн.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 471,00 млн грн.

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» спершу не допустили до аукціону через претензії до банківської гарантії та розрахунків, але фірма через АМКУ домоглась скасування рішення про відхилення.

При повторній оцінці замовник вдруге не допустив її через недостовірні дані про наявність орендованих термічної установки Wirtgen HM 4500 та реміксера Wirtgen RP/RC 4500. На запит замовника ТОВ «Бітунова Україна» повідомила, що не укладала таких договорів оренди та взагалі не має на балансі цієї техніки. «Дорлідер» знову поскаржився в АМКУ, заявивши про проведення попередніх переговорів із «Бітунова Україна» щодо оренди. Проте скаржник не оплатив скаргу, тож адмінколегія не стала її розглядати.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного. Обидва учасники не знижували ціни на торгах.

Власником «Техно-Буд-Центру» є Григорій Процик з Тернополя. Раніше співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми-переможця є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

Нагадаємо, у лютому Тернопільська САД замовила «Техно-Буд-Центру» ремонт і утримання доріг на 1,22 млрд грн.

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