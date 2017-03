Коштовний відеонагляд на «Євробаченні» за 16 мільйонів влаштує фірма дружини екс-голови СБУ

Найменування обладнання Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ

Мережевий відео реєстратор з вбудованим програмним забезпеченням Avigilon HD NVR3 PRM 48ТВ 2U Rack Mnt WS2012R2 HD-NVR3-PRM-48TB-EU 2 926 142

Робоча станція оператора відеонагляду Avigilon Control Center Professional high performance remote monitoring workstation for up to 2 monitors, EU power cord HD-RMWS3- 2MN-EU 4 86 061

Опція розширення функціоналу Avigilon АСС 6 Enterprise license for up to 24 camera channels 24C-ACC6-ENT 6 277 677

Камера цифрова надвисокої роздільної здатності 5К (16 МР) Н.264 HD Pro with LightCatcher Technology 16L-H4PRO-B + Single port Gigabit РоЕ + + 60W, NA power cord POE-INJ2- 60W-NA 3 418 814

Об’єктив Canon, 70-200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal 3 112 356

Кожух захисний для камери Large Format Enclosure for Avigilon HD IP Professional Cameras with 12VDC/24VAC Heater, Wall Bracket and Sunshield. Maximum combined camera and lens length is 12.8″ (32.5 cm). ES-HD-HWS-LG 3 17 212

Камера 3.0 Megapixel WDR, LightCatcher, 3-9mm f/1.3 P-iris lens, Integrated IR, Seif-Learning Video Analytics 3.0C-H4A-BO1-IR 74 42 927

Камера 3.0 Megapixel WDR, LightCatchcir, Day/Night, Outdoor Dome, 3-9mm f/1.3 P-iris lens, Integrated IR, Self-Learning Video Analytics 3.0C-H4A-DO1-IR 50 42 927

Камера 1.0 Megapixel (720р) WDR Day/Night, 45х, Pendant Dome, Self­learning analytics l.OC- H4PTZ-DP45 + Single port Gigabit PoE++ 60W, NA power cord POE-INJ2- 60W-NA + Compact wall bracket for use with H3PTZ-DP and H3-DP Pendant Dome Cameras MNT-PEND-WALL 8 104 500

Комутатор рівня ядра мережі Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base WS-C3850- 24XS-S + SNTC-8X5XNBD + 715W AC Config 1 Secondary Power Supply PWR-C1-715WAC/2 2 684 671

Комутатор рівня доступу Catalyst 2960-X 24 GigE РоЕ 370W, 4 х 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L + SNTC-8X5XNBD 15 98 681

Оптичний модуль S125-F31-LP-LX-D-CI transceiver module 30 4 320

Оптичний модуль М10-V85-SP-SR-D-CI SFP Module 5 2 880

Комутаційна шафа 15U 600×600 мм з вентилятором, полиця 19″ – 1 од., кабельний організатор – 1 од, патч-панель для 24 модулів Keystone, оптична патч-панель – 1 од, панель силова розподільна, алюм. корпус, European type, 8 розеток – 1 од. 15 20 418

ДБЖ комутаційної шафи Legrand Niky 1,5кВА, ІЕС-6, USB 15 19 288

Шафа ядра системи 42U 600×1000 мм з вентилятором, панель силова розподільна, алюм. корпус, European type, 8 розеток – 2 од., кабельний організатор – 3 од, оптична патч-панель – 2 од 1 74 337

ДБЖ ядра системи APC Smart-UPS SRT 10000VA 1 199 427

Монітор оператора 32″ BenQ EW3270ZL 8 20 050