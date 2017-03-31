Коштовний відеонагляд на «Євробаченні» за 16 мільйонів влаштує фірма дружини екс-голови СБУ

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НСТУ купила такий прилад за 4 320 грн.

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 28 березня повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «ЕсАй Біс» про систему відеонагляду для забезпечення безпеки та охорони на пісенному конкурсі «Євробачення – 2017» на 15,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер проводиться з метою попереднього відбору виконавця послуг для подальшого застосування переговорної процедури згідно постанови Кабміну №966.

Планують замовити створення та обслуговування системи відеонагляду в Міжнародному виставковому центрі на базі системи «Avigilon». Повний перелік обладнання з цінами згідно первинної пропозиції переможця наведено у таблиці нижче. Під час аукціону фірма знизила ціну на 6,4%, відтак остаточні ціни будуть дещо нижчими.

Оптичні модулі S125-F31-LP-LX-D-CI пропонували по 4 320 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу майже вчетверо дешевше – по 1 174 грн. (обидві ціни з ПДВ).

Натомість монітори оператора 32″ BenQ EW3270ZL пропонували по 20 050 грн., тоді як в інтернет-магазинах їх продають по 16 864-19 394 грн.

Джерело безперебійного живлення ядра системи APC Smart-UPS SRT 10000VA пропонували по 199 тис грн. На ринку вони коштують 138178 тис грн.

Гарантійний строк на камери має становити не менше 3 років, на серверне, комп’ютерне, мережеве та обладнання безперебійного живлення – не менше року.

Ціна потенційної угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,77 млн грн.

ТОВ «Седна Н», ТОВ «Навігатор Корпорейшн», ТОВ «Українські Інфосистеми» і ПрАТ «Київська будівельна компанія «Київбудком» пропонували на 19-38% нижчі ціни, але їх відхилили.

Найдешевший учасник «Київбудком» вказав на схемі зовнішні камери 2 Мріх замість 16 Мріх, не надав інформацію про моделі та технічні характеристики обладнання і виступив генпідрядником, а не виконавцем. Крім того, його система відеонагляду використовує російське програмне забезпечення «Акксон софт» та «Інтелект».

«Навігатор Корпорейшн» і «Седна Н» отримали претензії до технічного рішення, зокрема в частині відсутності забезпечення необхідним функціоналом стосовно аналітичних можливостей системи відеонагляду, збільшення часу для налаштування та поставки у зв’язку з використанням обладнання різних виробників для її побудови, необхідності у подальшому за додаткові кошти купувати ліцензії до камер для оновлення софту тощо. Крім того, перша фірма не підтвердила досвід і кваліфікацію працівників.

«Українські Інфосистеми» не підтвердили відповідність характеристик камер, решта недоліків теж стосувалась ліцензій і відсутності забезпечення необхідним функціоналом стосовно аналітичних можливостей системи відеонагляду.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Смарт Техно», ТОВ «ДЕПС Україна», ТОВ «ІТ-Інтегратор» і компанія «Riedel Communications GmbH & Co. KG» (Німеччина).

Засновниками відомого системного інтегратора «ЕсАй Біс» («SI BIS») є Світлана Самогулова і Світлана Дріжчана. Чоловік останньої Ігор Дріжчаний очолював Службу безпеки України у 2005-2006 рр., а також працював у Генеральній прокуратурі у 1987-2003 рр.

Як засновниця «Есай Біс» Світлана Дріжчана повідомила, що зареєстрована у квартирі на вул. Володимирській 49-А. Свого часу квартири у цьому будинку мали розшукуваний екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп Ігор Калєтнік. Також тут були прописані біглий екс-президент Віктор Янукович, екс-замгенпрокурора Микола Голомша, брат покійного кримінального авторитета «Савлохи» Руслан Савлохов та інші (ось перелік «зіркових мешканців»).

Ціни обладнання згідно первинної пропозиції переможця

Найменування обладнання Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Мережевий відео реєстратор з вбудованим програмним

забезпеченням Avigilon HD NVR3 PRM 48ТВ 2U Rack Mnt WS2012R2 HD-NVR3-PRM-48TB-EU

 2 926 142
Робоча станція оператора відеонагляду Avigilon Control Center Professional high performance remote monitoring workstation for up to 2 monitors, EU power cord HD-RMWS3- 2MN-EU 4 86 061
Опція розширення функціоналу Avigilon АСС 6 Enterprise license for up to 24 camera channels 24C-ACC6-ENT 6 277 677
Камера цифрова надвисокої роздільної здатності 5К (16 МР) Н.264 HD Pro with LightCatcher Technology 16L-H4PRO-B + Single port Gigabit РоЕ + + 60W, NA power cord POE-INJ2- 60W-NA 3 418 814
Об’єктив Canon, 70-200mm, f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal 3 112 356
Кожух захисний для камери Large Format Enclosure for Avigilon HD IP Professional Cameras with 12VDC/24VAC Heater, Wall Bracket and Sunshield. Maximum combined camera and lens length is 12.8″ (32.5 cm). ES-HD-HWS-LG 3 17 212
Камера 3.0 Megapixel WDR, LightCatcher, 3-9mm f/1.3 P-iris lens, Integrated IR, Seif-Learning Video Analytics 3.0C-H4A-BO1-IR 74 42 927
Камера 3.0 Megapixel WDR, LightCatchcir, Day/Night, Outdoor Dome, 3-9mm f/1.3 P-iris lens, Integrated IR, Self-Learning Video Analytics 3.0C-H4A-DO1-IR 50 42 927
Камера 1.0 Megapixel (720р) WDR Day/Night, 45х, Pendant Dome, Self­learning analytics l.OC- H4PTZ-DP45 + Single port Gigabit PoE++ 60W, NA power cord POE-INJ2- 60W-NA + Compact wall bracket for use with H3PTZ-DP and H3-DP Pendant Dome Cameras MNT-PEND-WALL 8 104 500
Комутатор рівня ядра мережі Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base WS-C3850- 24XS-S + SNTC-8X5XNBD + 715W AC Config 1 Secondary Power Supply PWR-C1-715WAC/2 2 684 671
Комутатор рівня доступу Catalyst 2960-X 24 GigE РоЕ 370W, 4 х 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L + SNTC-8X5XNBD 15 98 681
Оптичний модуль S125-F31-LP-LX-D-CI transceiver module 30 4 320
Оптичний модуль М10-V85-SP-SR-D-CI SFP Module 5 2 880
Комутаційна шафа 15U 600×600 мм з вентилятором, полиця 19″ – 1 од., кабельний організатор – 1 од, патч-панель для 24 модулів Keystone, оптична патч-панель – 1 од, панель силова розподільна, алюм. корпус, European type, 8 розеток – 1 од. 15 20 418
ДБЖ комутаційної шафи Legrand Niky 1,5кВА, ІЕС-6, USB 15 19 288
Шафа ядра системи 42U 600×1000 мм з вентилятором, панель силова розподільна, алюм. корпус, European type, 8 розеток – 2 од., кабельний організатор – 3 од, оптична патч-панель – 2 од 1 74 337
ДБЖ ядра системи APC Smart-UPS SRT 10000VA 1 199 427
Монітор оператора 32″ BenQ EW3270ZL 8 20 050
Комплект матеріалів для організації кабельної мережі передавання даних 1 комплект 892 870

 

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