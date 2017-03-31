Дружина замголови АП по борговій схемі заволоділа елітним маєтком на Печерську (фото)

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Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука отримала дві земельні ділянки та будинок на Печерську у Києві, оцінені в понад 130 млн грн. Для цього маєток на вулиці Добровольчих батальйонів було виведено з застави банку і перепродано фірмі, засновницею якої Олена Ковальчук стала офіційно за 78 тис грн.

Про це йдеться в розслідуванні Максима Савчука в телепрограмі «Схеми».

В 2008 році аграрний бізнесмен Микола Блошка взяв кредит в банку «Форум», заставою слугували дві земельні ділянки загальною площею 10 соток та двоповерховий будинок на 850 кв м. Маєток розташований на вулиці Добровольчих батальйонів в Києві.

Це елітний район, який неофіційно називається Царське село, тут є нерухомість президента Петра Порошенка, Ігоря Кононенка, помічника покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира Олександра Драбинка.

Власником нерухомості був син Блошки – Вадим Блошка, він здавав будинок в оренду посольству Греції.

У 2014 році у банку «Форум» почалися проблеми, в фінустанову було введено тимчасову адміністрацію, потім почалася ліквідація банка.

Микола Блошко мав рахунки в «Форумі», які стали недоступними. Він попросив перерахувати гроші з них в рахунок погашення кредиту, сума перекривала половину боргу банку. Але з банком не домовилися – почалися суди.

Борг Блошка складав 47 млн грн. Банк продав право вимоги цього боргу фірмі ТОВ «Фінансова компанія «Ратіо Інвест».

В жовтні 2016 року ця фірма звернулася до приватного нотаріуса в Дніпрі з прохання зареєструвати продаж земельних ділянок і будинку Блошка іншій фірмі ТОВ «Каунт-Про». Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіо Інвест» і на передачу майна були судові заборони, нотаріус відмовився. При цьому, він виніс офіційну постанову про відмову, що дозволило оскаржити його рішення в суді. Фірма звернулася до Бабушкінського райсуду Дніпра і суддя Шевцова зобов’язала нотаріуса зареєструвати продаж майна. Власник майна до судового процесу не був залучений.

Уже через місяць після переведення будинку та землі на «Кант-Про» власницею фірми стала Олена Ковальчук. Це дружина першого заступник голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука. Контроль в фірмі їй обійшовся в 78 тис грн.

Незалежна оцінка встановила вартість двох земельних ділянок та будинку на Печерську в 130 млн грн. Фірма «Каунт-Про» купила це все за 23 млн грн. При цьому фірма отримала розстрочку по оплаті до кінця 2018 року.

Міністерство юстиції в лютому цього року видало наказ про скасування перереєстрації майна на «Кант-Про» через його невідповідність законодавству. Однак цей наказ оскаржується в кількох затяжних судових процесах.

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