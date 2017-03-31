АМКУ підготував облгази до розпилу

Як юрист Порошенка з АМКУ вивів облгази Фірташа з «Прозорро», щоб не заважати їм пиляти абонплату.

Останні дні електорат гуде через введення абонплати в його квартирах на транспортування газу. Ми не будемо встрягати в дискусії щодо фінансово-економічного підґрунтя цієї новації. Зупинимось лише на тендерному аспекті.

Багато критиків несподіваного нововведення цілком доречно зауважили, що усі гроші за підключення до газових мереж монопольно потраплять до облгазів Дмитра Фірташа.

Однак існує ще один аспект, маловідомий широкій громадськості. А саме: як облгази витрачають гроші, тобто чи не можуть вони роздувати свої витрати, які врешті-решт лягають на кінцевого споживача? Так, от відповідаємо: зможуть. Бо АМКУ з якогось дива не помітив монополізму у цій делікатній сфері.

А тепер трохи деталей.

Свого часу НКРЕКП зобов’язав облгази проводити свої закупівлі на «Прозорро». Ті слухняно виконали наказ і почали оголошувати мільйонні тендери. Почали з газових лічильників. Почали рівно так, як звикли – з дискримінаційних умов, заточених під лічильники виробництва рівненської фірми «Самгаз» Андрія Маркова (колишній керівник «Рівнегазбуду», нині прописаний у містечку Черноббіо у італійській провінції Ломбардія).

У відповідь держпідприємство «Новатор» оскаржило дискримінацію у адмінколегії АМКУ з розгляду тендерних скарг. Мовляв, вимагаємо, аби замовник змінив вимоги щодо лічильників.

Але в АМКУ сюжет зробив геть несподіваний поворот.

У своїх поясненнях облгази вказали, що роторні лічильники «Новатора» вони справді трохи дискримінували. Бо їх можна магнітом відкручувати назад, щоб споживачі могли дурити продавця газу. І на іншу купу претензій в принципі надали пояснення. Ну тобто вийшло так, що облгази дискримінували всіх українських виробників окрім «Самгазу», але вказали що конкуренція в принципі можлива, бо є ще три іноземні виробники у Франції, Німеччині та Польщі з прийнятними облгазам характеристиками мембранних лічильників.

Але АМКУ до розбору дискримінації виробників навіть не дібрався. Бо першим пунктом пояснення йшло наступне. Облгази з порогу заявили АМКУ, що вони не є Замовниками в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»! За логікою: «Ну, де ми, а де – монополія?».

У колегії АМКУ вийшла дискусія. Закінчилась вона тим, що лише з трьох членів адмінколегії став на бік прозорих трат облгазів, натомість інших двоє, серед яких і голова адмінколегії, вирішили, що облгази таки – не замовники, і тому скарга на їх тендери не є предметом уваги АМКУ. Мовляв, облгази не наділені спеціальними або ексклюзивними правами, а розподіл газу трубопроводами – то не його транспортування, а значить облгази не потрапляють під закон «Про природні монополії». Ось цей фінт у скрін-шоті рішення АМКУ:

Звідси витікає два варіанти подальшого розвитку подій.

А) облгази продовжать тендерити в «Прозорро». Але так як їм хочеться і з будь-яким рівнем дискримінації. Ну, і за тими цінами, які їм вдасться отримати в умовах такої «конкуренції»;

Б) облгази на підставі рішення АМКУ взагалі покинуть «Прозорро», і вимоги НКРЕКП щодо прозорості витрат залишаться благими побажаннями.

На думку «Наших грошей», обидва варіанти не мають жодного стосунку до економії грошей, які НКРЕКП вирішило віддати облгазам.

А тому ми залишаємо за собою право вважати, що все що відбулось – це така хитроплутана схема «пас+гол», розіграна зацікавленими особами аби і на потоки сісти, і законом прикритись. Бо після всіх пертурбацій, дискусій та рішень маємо голий факт: НКРЕКП Дмитра Вовка дало облгазам величезні нові гроші у вигляді абонплати, адмінколегія АМКУ Андрія Вовка дозволила облгазам не світити свої закупівлі.

Після такого дивного збігу всіх обставин мимоволі стало цікаво, чи не змінились часом власники офшорів, на які записані облгази. Бо все-таки в Україні рідко таке буває, що економічний успіх супроводжує людей, які ходять під дамоклевим мечем правосуддя. Навіть австрійського.

Довідково Основним власником облгазів в Україні є група, фронтменом якої виступає Дмитро Фірташ. Адмінколегію АМКУ з розгляду тендерних скарг очолює Андрій Вовк. Раніше він працював начальником департаменту управління корпоративними правами і податкового контролю ЗАТ «Укрпромінвест» Петра Порошенка, був юристом ТОВ «Альянс адвокатів «Б і Б Лекс» Юрія та Володимира Буглаків (Юрій Бурлак – це корпоративний юрист Порошенка, головний юридичний радник корпорації «Рошен», у березні 2017 року став нардепом по списку БПП). Також Андрій Вовк був засновником власної юркомпанії «Універсальний правовий радник» , нині оформлену на дружину Людмилу Вовк та доньку Алісу Вовк. НКРЕКП очолює Дмитро Вовк, колишній співробітник «Рошену» та ICU. Раніше ця структура ввела в дію так звану формулу «Роттердам+», за якою додаткові прибутки у розмірі 10 млрд грн. на рік отримують теплоенергетики. У цьому секторі три чверті виробництва належить групі Ріната Ахметова. Оскаржені тендери облгазів https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-15-001676-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-16-000118-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-17-001523-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-20-000077-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-21-000429-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-21-001848-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-22-001550-c

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Закон, Нафтогаз, Паливо, Фірташ