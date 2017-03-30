Вищий адмінсуд вперше відмінив рішення Верховної Ради по суддям Майдану через Гройсмана

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Вищий адміністративний суд України визнав неправомірною і відмінив постанову Верховної Ради про звільнення за порушення присяги судді Святошинського райсуду Києва Алли Чалої.

Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на рішення суду від 27 березня.

19 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського райсуду Києва Алла Чала арештувала на два місяці активіста Майдану Олега Пустовіта, якого звинувачували в участі в масових заворушеннях в Маріїнському парку столиці.

В листопаді 2015 року Вища рада юстиції внесла подання на звільнення суді. ВРЮ прийшла до висновку, що Чала не розглянула об’єктивно матеріали справи. Пізніше Чала намагалася відмінити це рішення в суді.

У вересні 2016 року Рада прийняла рішення про звільнення 29 суддів через порушення присяги, серед них була і Чала.

На даний момент повний рішення ВАСУ про відміну постанови парламенту відсутнє. Але адвокат судді пояснив мотиви рішення ВАСУ тим, що проект постанову вносився народним депутатом Володимиром Гройсманом, який на той момент вже був обраний прем’єр-міністром. Таким чином, він втратив депутатські повноваження, всі внесені ним документи вважаються автоматично відізваними.

Крім того, адвокати надали докази «кнопкодавства» – 23 депутата, які проголосували за звільнення судді, були вістуні в залі. А ще розгляд цього питання відбувся без присутності судді, хоча регламент дозволяє таке голосування тільки після повторної його неявки.

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