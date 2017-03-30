Сільрада купила позашляховик Nissan X-Trail за 800 тисяч

Виконавчий комітет Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області 28 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сінгл авто» легковий автомобіль вартістю 799,3 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить позашляховик Nissan X-Trail 2.0 4WD CVT SE Style and Navi. Авто матиме систему кругового огляду з кольоровим дисплеєм, задні датчики паркування, систему контролю рядності руху, систему моніторингу «сліпих» зон, систему виявлення рухомих об’єктів, двозонний клімат-контроль, багатофункціональну мультимедійну систему NissanConnect 2.0: AM/FM/CD/MP3, навігаційну систему, 7-кольоровий сенсорний дисплей, панорамний люк з електроприводом.

У відкритих джерелах є інформація, що Nissan X-Trail у модифікації 4WD CVT SE Style and Navi можна придбати за спеціальною ціною 845 тис грн., а Nissan X-Trail у базовій комплектації за 581 тис грн.

Конкурентами ТОВ «Сінгл авто» у відкритих торгах були ПП «Аеліта» Ігоря Резяпова,ТОВ «Автоград Херсон» Олексія Панасюка та Валерія Боржкова та ТОВ «Хюндай Центр Полтава», одним з бенефіціарів є якого є партнер Петра Порошенка, перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський (Свинарчук).

Перші дві фірми запропонували вищі від переможця суми, а пропозиція останньої була нижчою – 776,9 тис грн. Втім вона була відхилена через невідповідність технічним характеристикам, які були зазначені в тендерній документації. Очікувана вартість склала 900 тис грн.

ТОВ «Сінгл авто» з Дніпра належить Олександру Філоненку, керівник Дмитро Рогач.

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