Шведам дали 137 тисяч євро на систему голосування «Євробачення»

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 28 березня уклало угоду з компанією «Maximinimum» (Швеція) про послуги із забезпечення системи голосування пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» за 137 тис євро (близько 4,05 млн грн.). Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість угоди включає заробітну плату, авіаквитки до/з Києва, доставку до/з готелю до/з Міжнародного виставкового центру, проживання та харчування для персоналу виконавця, а також вартість витрат щодо оформлення Carnet ATA, завантаження, страхування та митного оформлення обладнання.

Передбачено аванс у розмірі 80% до 31 березня, а решту виплатять 19 травня.

Додатки до договору з детальним описом послуг не опубліковані.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. Замовник уповноважив керівника з виробництва «Євробачення – 2017» Ола Мельзиг (Ola Melzig) провести попередній відбір, за результатами якого підрядником стала швецька фірма «Maximinimum», очолювана Ульфом Мартенссоном.

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