Оточення Труханова зберегло землю на березі моря через відсутність документу про берег моря

Суд відмовив прокуратурі в скасуванні рішень Одеської міськради про затвердження проекту землеустрою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ім. Шмідта» та укладання договору оренди 0,15 га на березі моря в Одесі.

Таке рішення прийняв Господарський суд Одеської області.

В червні 2015 року Одеська міськрада затвердила проект землеустрою для відведення «ВКФ ім. Шмідта» земельної ділянки та надання її в оренду. Земля для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель знаходилася за адресою пров. Маячний, 11, 11-А.

Після затвердження проекту землеустрою з фірмою було укладено договір оренди.

На початку цього року прокуратура звернулася до суду, вимагаючи визнати незаконними рішення міськради.

Прокуратура встановила, що ця земельна ділянка знаходилася на відстані 40-43 метра від урізу води Чорного моря. А Земельний кодекс передбачає, що в даному випадку проект землеустрою ділянки в межах прибережної захисної смуги має бути затверджений відповідними підрозділами облдержадміністрації, чого не було зроблено.

При розгляді справи суд встановив, що від Головного управління Держгеокадастру в Одеській області надійшов лист, що спірна земельна ділянка не належить до земель водного фонду. А обласне управління водних ресурсів проінформувало, що прибережна захисна лінія Чорного моря в Одесі не встановлена.

Суд заявив, що за таких обставин неможливо встановити, чи ділянка фірми знаходить в прибережній зоні. Таким чином, міськрада мала всі повноваження щодо передачу в користування цієї землі. Суд також зазначив, що прокуратура не надала доказів, яким чином оренда спірної землі наносить збитки державі і в чому полягає нераціональність її використання.

Засновником та керівником «ВКФ ім. Шмідта» Вадим Яновський. В 2015 році на місцевих виборах він був в Одесі спостерігачем від партії «Довіряй ділам». Це партія мера Одеси Генадія Труханова. Яновський є підписантом та ліквідатором ТОВ «Компанія Транстермінал», співзасновником якої є член виконкому Одеської міськради Микола Шурда.

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