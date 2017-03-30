Оточення Дробота натендерило на СхідГЗК вже півтора мільярди

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 28 березня замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» бензину на 11,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року на Жовтоводський майданчик та Новокостянтинівську, Інгульську і Смолінську шахти поставлять 417 т бензину А-92 підвищеної якості Євро виду ІІ класу С чи D наливом по 28 200 грн. за тонну.

Це на відсоток дорожче за середню гуртову ринкову ціну якіснішого бензину А-95, яка, за даними «OilNews», зараз становить 27 930 грн./т.

Договір передбачає оплату протягом півроку після поставки.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендер у грудні–лютому вже двічі відміняли, бо на нього приходив лише нинішній переможець. При цьому на першому тендері він пропонував паливо дещо дешевше – по 26 460 грн./т.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,53 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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