Ляшко їздить у записаному на радника броньованому Кадилаку за 4 мільйони

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко пересувається на броньованому Cadillac Escaladе, яка записана на його радника. Користування цим авто Ляшко в декларації не вказав.

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй і програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Ляшко мешкає в Козині в будинку, який він купив на початку року за 15 млн грн. Стверджує, що в кредит, але офіційного підтвердження про позику не має. Офіційно у його власності Mercedes S550 і Land Cruiser, дружині належить Mazda CX-5.

Але вранці з двору маєтка Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе. Варість такого авто – від $150 тис.

Ляшко у своїй декларації не вказав, що користується Cadillac Escaladе, хоча його неодноразово фіксували на цій автівці біля Верховної Ради.

Офіційно авто записано на радника Ляшка – Олександра Гулака. Він є членом «Радикальної партії», у 2014 році балотувався у народні депутати, але не пройшов. У заяві до Центральної виборчої комісії чоловік не вказав місце роботи, лише зазначив, що тимчасово не працює.

Ляшко, як і його дружина, ніколи не мав власного бізнесу. З 2006 року він вже чотири скликання поспіль є народним депутатом, до цього працював журналістом. Починав свою кар’єру, як розповідає сам Ляшко, у колгоспі. Зараз у його сімейній скарбниці 30 млн грн, 21 млн грн з яких – готівкою.

Нещодавно Ляшко вніс зміни до декларації про отримання 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

Нагадаємо, Ляшко переписав районний офіс партії в Прилуках (Чернігівська область) на фірму, яка пов’язана з оборудками при закупівлі пожежних машин.



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