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Інтернат на Дніпропетровщині та госпіталь на Полтавщині відзначились найдорожчим Амлодипіном для гіпертоніків

30 Березня 2017

Стародобровільський психоневрологічний інтернат на Дніпропетровщині купував амлодипін за рекордно високою ціною – 67,98 грн. за упаковку препарату (таблетки по 10 мг № 30 (10×3) у блістерах в коробці).

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

В огляд увійшло 39 угод на купівлю амлодипіну від різних виробників (таблетки по 10 мг № 30), що були укладені медичними закладами в різних регіонах України за останні півроку. Середня ціна склала 22,34 грн.

У 5 випадках закупівлі відбулися за ціною вище середньої, причому у 4 з них замовниками виступали медустанови з Дніпропетровщини.

Рекордсменом став Стародобровільський психоневрологічний інтернат (керівник Олена Квітка), який уклав угоду з ТОВ «БаДМ» на купівлю Амлодипіну Сандоз по 67,98 грн. Трохи відстала Павлоградська міська лікарня з Амлодипіном-Здоров’я по 60,29 грн у такому ж дозуванні і фасуванні.

Левова частка угод була укладена за нижчою ціною. Найнижча ціна 14,86 грн. за упаковку Амлодипіну-Астрафарм була у Центра медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» по угоді з ТОВ «БаДМ-Б».

ТОВ «БаДМ» і ТОВ «БаДМ-Б» виступали постачальниками у переважній більшості угод. Засновником «БаДМ» виступає кіпрська фірма «Ліорко Інвестментс Лімітид», а кінцевими беніфіціарами вказані Олександр Дитятковський і Олександр Суходольський. Вони ж вказані і як кінцеві бенефіціари «БаДМ-Б», засновниками якої є той самий «БаДМ» (внесок до статутного фонду 99,99тис.грн) і Олександр Дитятковський (внесок до статутного фонду 10 грн).

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
КЗ «Стародобровільський Психоневрологічний Інтернат «ДОР» 67,98 ТОВ «БаДМ» 2016-12-05
КЗ «Павлоградська міська лікарня №1»Дніпропетровської обласної ради» 60,29 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-07
КЗ «Кам’янська міська лікарня №5 Дніпропетровської обласної ради» 34,69 ТОВ «Укрфармгруп» 2017-03-10
КЗ «Кам’янська міська лікарня №7» дніпропетровської обласної ради» 34,69 ТОВ «Укрфармгруп» 2017-03-10
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації… 31,05 ТОВ Дарен-Інвест 2016-11-30
Середня 22,34    
…КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» дніпропетровської обласної ради» 15,96 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-01
КЗ «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни» полтавської обласної ради» 15,96 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-12
Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»« 14,86 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-09

В закупівлі амлодипіну меншого дозування (таблетки по 5 мг № 30) середня ціна склала 13,40 грн за упаковку.

За найвищою ціною – вдвічі дорожче від середньої 28,04 грн – Амлодипін-Здоров’я придбав Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни (Полтавська область) за угодою з ТОВ «БаДМ-Б».

Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни очолює Віктор Кравецький.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
КЗ «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради» 28,04 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-12
КУ «Міська лікарня №7» 20,87 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-19
Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 15,43 ПП «САНА КО» 2016-12-22
Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 15,43 ПП «САНА КО» 2016-11-07
Одеський геріатричний будинок – інтернат 15,35 ПП «САНА КО» 2017-02-10
КУ «Таврійський будинок інвалідів» ЗОР 15,08 ТОВ «БаДМ» 2017-02-03
Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)… 15,00 ТОВ «БаДМ» 2017-02-01
Середня 13,40    
…Київський геріатричний пансіонат 11,33 ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека» 2016-12-08
Київський геріатричний пансіонат 11,20 ТОВ «МВВ-Інструментс» 2017-01-31
КЗ «Могилівський геріатричний пансіонат» ДОР» 10,99 ТОВ «Своя аптека» 2017-01-23

 

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