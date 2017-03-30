Інтернат на Дніпропетровщині та госпіталь на Полтавщині відзначились найдорожчим Амлодипіном для гіпертоніків

30 Березня 2017
Стародобровільський психоневрологічний інтернат на Дніпропетровщині купував амлодипін за рекордно високою ціною – 67,98 грн. за упаковку препарату (таблетки по 10 мг № 30 (10×3) у блістерах в коробці).
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
В огляд увійшло 39 угод на купівлю амлодипіну від різних виробників (таблетки по 10 мг № 30), що були укладені медичними закладами в різних регіонах України за останні півроку. Середня ціна склала 22,34 грн.
У 5 випадках закупівлі відбулися за ціною вище середньої, причому у 4 з них замовниками виступали медустанови з Дніпропетровщини.
Рекордсменом став Стародобровільський психоневрологічний інтернат (керівник Олена Квітка), який уклав угоду з ТОВ «БаДМ» на купівлю Амлодипіну Сандоз по 67,98 грн. Трохи відстала Павлоградська міська лікарня з Амлодипіном-Здоров’я по 60,29 грн у такому ж дозуванні і фасуванні.
Левова частка угод була укладена за нижчою ціною. Найнижча ціна 14,86 грн. за упаковку Амлодипіну-Астрафарм була у Центра медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» по угоді з ТОВ «БаДМ-Б».
ТОВ «БаДМ» і ТОВ «БаДМ-Б» виступали постачальниками у переважній більшості угод. Засновником «БаДМ» виступає кіпрська фірма «Ліорко Інвестментс Лімітид», а кінцевими беніфіціарами вказані Олександр Дитятковський і Олександр Суходольський. Вони ж вказані і як кінцеві бенефіціари «БаДМ-Б», засновниками якої є той самий «БаДМ» (внесок до статутного фонду 99,99тис.грн) і Олександр Дитятковський (внесок до статутного фонду 10 грн).
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|КЗ «Стародобровільський Психоневрологічний Інтернат «ДОР»
|67,98
|ТОВ «БаДМ»
|2016-12-05
|КЗ «Павлоградська міська лікарня №1»Дніпропетровської обласної ради»
|60,29
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-07
|КЗ «Кам’янська міська лікарня №5 Дніпропетровської обласної ради»
|34,69
|ТОВ «Укрфармгруп»
|2017-03-10
|КЗ «Кам’янська міська лікарня №7» дніпропетровської обласної ради»
|34,69
|ТОВ «Укрфармгруп»
|2017-03-10
|Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації…
|31,05
|ТОВ Дарен-Інвест
|2016-11-30
|Середня
|22,34
|…КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» дніпропетровської обласної ради»
|15,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-03-01
|КЗ «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни» полтавської обласної ради»
|15,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-03-12
|Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»«
|14,86
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-09
В закупівлі амлодипіну меншого дозування (таблетки по 5 мг № 30) середня ціна склала 13,40 грн за упаковку.
За найвищою ціною – вдвічі дорожче від середньої 28,04 грн – Амлодипін-Здоров’я придбав Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни (Полтавська область) за угодою з ТОВ «БаДМ-Б».
Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни очолює Віктор Кравецький.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|КЗ «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради»
|28,04
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-03-12
|КУ «Міська лікарня №7»
|20,87
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-19
|Спеціалізований Одеський санаторій «Салют»
|15,43
|ПП «САНА КО»
|2016-12-22
|Спеціалізований Одеський санаторій «Салют»
|15,43
|ПП «САНА КО»
|2016-11-07
|Одеський геріатричний будинок – інтернат
|15,35
|ПП «САНА КО»
|2017-02-10
|КУ «Таврійський будинок інвалідів» ЗОР
|15,08
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-03
|Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)…
|15,00
|ТОВ «БаДМ»
|2017-02-01
|Середня
|13,40
|…Київський геріатричний пансіонат
|11,33
|ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека»
|2016-12-08
|Київський геріатричний пансіонат
|11,20
|ТОВ «МВВ-Інструментс»
|2017-01-31
|КЗ «Могилівський геріатричний пансіонат» ДОР»
|10,99
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-01-23
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