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Інтернат на Дніпропетровщині та госпіталь на Полтавщині відзначились найдорожчим Амлодипіном для гіпертоніків

Директор «Укрспецекспорту» хоче собі майже 600 тисяч зарплати та 730 тисяч лікарняних

Дилер «Південмашу» продав Донецькій ОДА тролейбусів для Маріуполя з Wi-Fi та відеонаглядом на 28 мільйонів

29.03.2017

Оточення мера Ірпеня зберегло ділянку у бучанському лісі поряд з рестораном «Рим»

Суд скасував 2 мільйона штрафу фірмі Злочевського за самовільне будівництво газосушарки

У Слов’янську коштом Євросоюзу відремонтують два гуртожитки для переселенців за 15 мільйонів

Американська «прокладка» продала «Укртрансгазу» дві компресорні станції за 134 мільйона

«Укртрансгаз» за документацію із землеустрою перерахував фірмі 32 мільйони, 30 з яких розікрали – прокуратура

Великий світовий трейдер уперше склав конкуренцію «Нафтогазу» на мільярдних торгах «Укртрансгазу»

Ляшко переписав районний офіс партії на фірму, яка пов’язана з оборудками при закупівлі пожежних машин

Міліцейські структури купують звичайний Амізон вдвічі дорожче від решти України

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29.07.2016

«Електроважмаш» відписав помічнику Пашинського 102 мільйони на сталь, приховавши деталі

30 Березня 2017

ДП «Завод «Електроважмаш» 22 березня уклало три угоди з з ТОВ «Ай Стіл» про закупівлю сталі на загальну суму 102,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 лютого 2018 року поставлять 4 070 т листа ПН-О нормальної площинності з обрізною крайкою: 1 750 т – у середньому по 22 933 грн., 1 140 т – по 24 586 грн. та 1 180  т – по 28 926 грн. Марка сталі, розміри та інші деталі у звітах про укладення договору не вказані.

Засновниками київської фірми «Ай Стіл» є Сергій та Ігор Стечі, а директором із липня 2016 року – Валерій Соболевський. Останній відомий як помічник нардепа від «Народного Фронту» Сергія Пашинського на громадських засадах.

Стеч очолює партію «Соціальна альтернатива», зареєстровану в січні 2016 р. Вона вже встигла відмітитись пікетуванням Фонду соцстраху, вимагаючи пришвидшення створення нового Фонду замість двох існуючих.

У 2012 р. він був довіреною особою кандидата в нардепи Сергія Гордієнка («Народно-трудовий союз України»). Гордієнко у свою чергу був помічником Валентина Зубоваекс-нардепа 3-6 скликань від ВО «Батьківщина», а з 2010 р. – голови партії «НТСУ».

Нагадаємо, торік у листопаді «Електроважмаш» придбав у «Ай Стіл» електродів за завищеними цінами на 2,90 млн грн.

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29.03.2017

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