«Електроважмаш» відписав помічнику Пашинського 102 мільйони на сталь, приховавши деталі

ДП «Завод «Електроважмаш» 22 березня уклало три угоди з з ТОВ «Ай Стіл» про закупівлю сталі на загальну суму 102,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 лютого 2018 року поставлять 4 070 т листа ПН-О нормальної площинності з обрізною крайкою: 1 750 т – у середньому по 22 933 грн., 1 140 т – по 24 586 грн. та 1 180 т – по 28 926 грн. Марка сталі, розміри та інші деталі у звітах про укладення договору не вказані.

Засновниками київської фірми «Ай Стіл» є Сергій та Ігор Стечі, а директором із липня 2016 року – Валерій Соболевський. Останній відомий як помічник нардепа від «Народного Фронту» Сергія Пашинського на громадських засадах.

Стеч очолює партію «Соціальна альтернатива», зареєстровану в січні 2016 р. Вона вже встигла відмітитись пікетуванням Фонду соцстраху, вимагаючи пришвидшення створення нового Фонду замість двох існуючих.

У 2012 р. він був довіреною особою кандидата в нардепи Сергія Гордієнка («Народно-трудовий союз України»). Гордієнко у свою чергу був помічником Валентина Зубова, екс-нардепа 3-6 скликань від ВО «Батьківщина», а з 2010 р. – голови партії «НТСУ».

Нагадаємо, торік у листопаді «Електроважмаш» придбав у «Ай Стіл» електродів за завищеними цінами на 2,90 млн грн.

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