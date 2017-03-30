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Директор «Укрспецекспорту» хоче собі майже 600 тисяч зарплати та 730 тисяч лікарняних

30 Березня 2017

Директор “Укрспецексперту” Павло Бунін і головнокомандуючий Петро Порошенко.

Зарплата керівника ДК «Укрспецекспорту» в 2017 році у порівнянні з минулим роком зросте на 44% до 579 тис грн.

Про це свідчать дані фінансового плану підприємства, який був переданий на розгляд Кабміну 29 березня.

Типові методичні рекомендації Мінсоцполітики визначають зарплати для заступників нижчими від зарплати керівника на 10-30%.

За фінансовим планом «Укрспецекспорту», в 2017 році заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу зросте на 12%, середня щомісячна виплата складе 55 тис грн.

На ті ж 12% зростуть виплати працівників, в середньому в місяць вони будуть отримувати 33 тис грн.

З експертного висновку до фінплану також відомо, що «Укрспецекспорт» запланував виділити своєму керівнику 727,5 тис мат допомоги на лікування.

На обслуговування власних автомобілів компанія планує витратити 5,16 млн грн., що на 12% більше від витрат минулого року. Найбільше коштів піде на обслуговування Lexus LS570 – 330 тис грн. на рік.

Восени ці автомобілі компанія застрахувала без конкурсу у ПАТ «Страхова компанія «Країна».  Цю компанію контролює президент Петро Порошенко та його бізнес-партнери – перший зам голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко та перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський, який на цій посаді курує концерн «Укроборонпром». Саме концерну підпорядковується «Укрспецекспорт».

«Укрспецекспорт» також продовжить оренду двох Lexus LS460, користування якими обійдеться підприємству в 305 тис грн. на рік. Минулого року оренда була дешевшою майже на 20 тис грн.

Компанія планує цього року планує купити легкові авто, мікроавтобуси та автобус та продати половину існуючого автопарку.

Загалом «Укрспецекспорт» запланував в 2017 році двократне зменшення чистого доходу від реалізації продукції – з 1,88 млрд грн. до 903 млн грн. При цьому за рахунок зниження собівартості реалізації чистий фінансовий результат зросте на 6% до 102 млн грн.

В лютому генеральним директором «Укрспецекспорту» було призначено Павла Буніна, який працює в «Укрспецекспорті» багато років, а в 2012-2013 році займав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

Одночасно з призначенням Буніна його заступником став Рустама Тедиашвілі, екс-депутат Херсонської міськради («Фронт Змін» Арсенія Яценюка, потім – Партія регіонів).

Нагадаємо, гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов також є вихідцем з Херсону, до призначення він керував президентською виборчою кампанією Порошенка по Херсонщині. Романов також торгував автомобілями «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

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