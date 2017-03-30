Дилер «Південмашу» продав Донецькій ОДА тролейбусів для Маріуполя з Wi-Fi та відеонаглядом на 28 мільйонів

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації 24 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Торговий дім «Літан» тролейбусів на 28,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 7 червня для КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» поставлять шість тролейбусів Дніпро Т103 виробництва ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» по 4,70 млн грн.

Низькопідлогові тролейбуси будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та оснащені системами нахилу кузова (кнілінг), відеонагляду та звукового і візуального інформування, Wi-Fi-роутером, відео-реєстратором, кондиціонерами в салоні та кабіні водія.

Торік у жовтні КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради замовило цю модель у ТОВ «Дуотранс» на 15% дешевше – по 3,99 млн грн. Однак тоді у специфікації не було кнілінгу, Wi-Fi-роутерів, відеонагляду, відео-реєстраторів та кондиціонерів.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 30,00 млн грн.

ПАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» не допустили до аукціону через відсутність тендерного забезпечення. Відтак конкурентами стали ПрАТ «Чернігівський Автозавод» і ТОВ «СП «Янікс».

«ТД «Літан» належить Олегу Сухову і Дмитру Науменку, співвласнику згаданого «Дуотрансу». Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Нагадаємо, у березні 2016 року було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 році посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за завищеною ціною – по 998 тис грн. Торік у квітні суд дав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

«Чернігівський Автозавод» разом із ПрАТ «Бориспільський автозавод» входить у корпорацію «Еталон». Власниками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія).

Засновниками «ЛЦ «Еталон» є Володимир Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і «Bodmin AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер.

Луцьке «СП «Янікс» Сергія Горлача продає тролейбуси виробництва «Белкоммунмаш» (Білорусь). Директором є Ольга Бобох.

Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим бенефіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

Департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА очолює Артем Литвинов – колишній гендиректор ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» («СКМЗ») Сергія Близнюка, сина екс-очільника Мінрегіонрозвитку Анатолія Близнюка.

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