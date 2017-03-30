Дилер «Південмашу» продав Донецькій ОДА тролейбусів для Маріуполя з Wi-Fi та відеонаглядом на 28 мільйонів

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Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації 24 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Торговий дім «Літан» тролейбусів на 28,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 7 червня для КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» поставлять шість тролейбусів Дніпро Т103 виробництва ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» по 4,70 млн грн.

Низькопідлогові тролейбуси будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та оснащені системами нахилу кузова (кнілінг), відеонагляду та звукового і візуального інформування, Wi-Fi-роутером, відео-реєстратором, кондиціонерами в салоні та кабіні водія.

Торік у жовтні КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради замовило цю модель у ТОВ «Дуотранс» на 15% дешевше – по 3,99 млн грн. Однак тоді у специфікації не було кнілінгу, Wi-Fi-роутерів, відеонагляду, відео-реєстраторів та кондиціонерів.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 30,00 млн грн.

ПАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» не допустили до аукціону через відсутність тендерного забезпечення. Відтак конкурентами стали ПрАТ «Чернігівський Автозавод» і ТОВ «СП «Янікс».

«ТД «Літан» належить Олегу Сухову і Дмитру Науменку, співвласнику згаданого «Дуотрансу». Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Нагадаємо, у березні 2016 року було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 році посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за завищеною ціною – по 998 тис грн. Торік у квітні суд дав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

«Чернігівський Автозавод» разом із ПрАТ «Бориспільський автозавод» входить у корпорацію «Еталон». Власниками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія).

Засновниками «ЛЦ «Еталон» є Володимир Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і «Bodmin AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер.

Луцьке «СП «Янікс» Сергія Горлача продає тролейбуси виробництва «Белкоммунмаш» (Білорусь). Директором є Ольга Бобох.

Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим бенефіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

Департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА очолює Артем Литвинов – колишній гендиректор ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» («СКМЗ») Сергія Близнюка, сина екс-очільника Мінрегіонрозвитку Анатолія Близнюка.

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