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«Укртрансгаз» за документацію із землеустрою перерахував фірмі 32 мільйони, 30 з яких розікрали – прокуратура

29 Березня 2017

Прокуратура міста Києва підозрює, що ТОВ «НВП «Горизонт» злочинним шляхом отримало від ПАТ «Укртрансгаз» 32,61 млн грн. за інженерно-геодезичні роботи, що в подальшому призвело до розкрадання 30,23 млн грн. державних коштів. Про це свідчить низка ухвал Дніпровського районного суду м. Києва від 22 березня.

У січні минулого року за результатами тендеру «Укртрансгаз» замовив «НВП «Горизонт» розробку документації із землеустрою вартістю 40,69 млн грн.

Впродовж трьох років фірма повинна була провести проектно-вишукувальні роботи з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування 2133 земельними ділянками під об’єктами трубопровідного транспорту ПАТ «Укртрансгаз», які знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей.

За даними слідства, у січні-листопаді 2016 року «Укртрансгаз» сплатив фірмі «НВП «Горизонт» 29,90 млн грн., яка в свою чергу перерахувала кошти низці підприємств з ознаками фіктивності (весь перелік нижче). Ці юрособи не замовляли будь-які інженерно-геодезичні роботи у фізичних чи юридичних осіб, не мають в штаті відповідних фахівців та необхідне обладнання, мають одноособовий керівний та засновницький склад, мінімальний статутний фонд, юридична адреса знаходиться за адресою масової реєстрації.

В подальшому «НВП «Горизонт» отримав від «Укртрансгазу» ще 2,71 млн грн., тобто загальна сума склала 32,61 млн грн., що, на думку слідства, за допомогою підприємств-транзитерів призвело до розкрадання держкоштів та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на 30,23 млн грн.

Суд задовольнив клопотання слідчих прокуратури м. Києва, які розслідують кримінальне провадження № 42016100000000618 від 29.02.2016, і надав їм доступ до проектно-технічної документації на 2133 земельні ділянки, а також до документів фіктивних фірм.

Керівником ТОВ «НВП «Горизонт» є Олександр Козьменко, засновники Любов Чепурна та Олександр Сергієнко. Раніше останній був співзасновником ТОВ «Земельне агентство», яке було єдиним конкурентом «НВП «Горизонт» на конкурсних торгах щодо розробки документації із землеустрою для «Укртрансгазу».

На початку 2016 року комітет з конкурсних торгів «Укртрансгазу» очолював Шушура О.М., відповідальним за проведення земельного тендеру був заступник начальника управління із закупівель товарів, робіт і послуг держкомпанії Сергій Гудиренко.

У березні 2017 року глава «Укртрансгазу» Ігор Прокопів був звільнений з посади рішенням правління.

«У рамках стандартної процедури аудиту фінансових результатів групи НАК «Нафтогаз України» ми отримали від зовнішнього незалежного аудитора висновок, згідно з яким він не зміг отримати достатніх аудиторських доказів для підтвердження цілої низки закупівель «Укртрансгазу» і, відповідно, коректності їх відображення у фінансовій звітності компанії… Вивчення виявило, що принаймні дві з них мають ознаки зловживань при проведенні тендерних процедур. Матеріали щодо однієї з них вже передані правоохоронним органам, які ініціювали за цим фактом кримінальне розслідування», – повідомив з приводу відставки голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Кому «Горизонт» перераховував гроші у січні-листопаді 2016 року:

ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро», (код ЄДРПОУ 39544725); ТОВ «НВП Горизонт» (код ЄДРПОУ 35426428); ТОВ «Мілбуд» (код ЄДРПОУ 40263871); ТОВ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 31244518); ТОВ «Грізлі Групп» (код ЄДРПОУ 39519725); ТОВ «Гудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 39449909); ТОВ «ЮніверсалБілд» (код ЄДРПОУ 39388554); ТОВ «Маріон» (код ЄДРПОУ 39837886); ТОВ «Ай КіГруп» (код ЄДРПОУ 40100558); ТОВ «Юнік Маркет» (код ЄДРПОУ 39929662); ТОВ «Велмер» (код ЄДРПОУ 40076054); ТОВ «ТК Реал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39169847); ТОВ «К ТранСіті» (код ЄДРПОУ 40253348); ТОВ «ТеусПромр» (код ЄДРПОУ 39500012); ТОВ «Сіті Маркет М» (код ЄДРПОУ 40247949); ТОВ «Юнік Маркет» (код ЄДРПОУ 39929662);ТОВ «Мульті Голден Груп» (код ЄДРПОУ 39899586); ТОВ «ФолловТрейд» (код ЄДРПОУ 39929594).

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