У Слов’янську коштом Євросоюзу відремонтують два гуртожитки для переселенців за 15 мільйонів

Слов’янська міська рада Донецької області 23 березня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» про реконструкцію гуртожитків на 14,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Проект «Житло для переселенців» фінансується за програмою «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» на підставі Грантової угоди 2014/355-352 між ЄС, представленим Європейською комісією, та Слов’янською міськрадою, яка забезпечує 10% співфінансування з місцевого бюджету.

До літа для розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів Слов’янська гуртожиток по вул. Вокзальна (Свердлова), 8 відремонтують за 7,71 млн грн., а по вул. Світлодарській (Чубаря), 28-а – за 7,18 млн грн.

Виконають загальнобудівельні та електротехнічні роботи, влаштують внутрішні та зовнішні інженерні мережі, телефонізацію, пожежну сигналізацію, придбають обладнання і протипожежний інвентар, змонтують модульні теплогенератори ТМ-200 по 198 кВт.

На аукціоні щодо гуртожитку по вул. Світлодарській переможець не робив кроків, тому первинна підсумкова відомість ресурсів не змінилась. Відповідно до неї, ціни будівельних матеріалів без урахування доставки загалом відповідають ринковим цінам.

Цегла силікатна одинарна повнотіла М100 коштує 3 552-3 702 грн. за тисячу штук, а щити опалубки – 223-316 грн. за кв. м.

Кубометр піску коштує 66 грн., щебеню – 166-363 грн., сумішей бетонних готових важких – 824-1 199 грн., брусу обрізного хвойного довжиною 4-6,5 м другого сорту – 3 048 грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», ТОВ «Будгарант Плюс», ПрАТ «Промстроймонтаж», ТОВ «Діміант», ТОВ «Днепр Екострой» і МПП «БМД и Ко».

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер, на який із нинішніх учасників прийшов лише «Промстроймонтаж», відмінили ще у травні 2016 р. через відхилення усіх пропозицій.

Київською «ФБК Луч» зі статутним капіталом 2 тис грн. керує Юрій Коваль, а володіють Артем Шахрай і Леонід Воєйков. Останньому також належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Карт».

Раніше Леонід Воєйков та Анатолій Коваль були засновниками ПП «Фінансова будівельна компанія «Завод Луч», що нині записане на Євгенія Пашкова. Воно отримувало підряди на реконструкцію притулку для біженців у м.Яготин Київської області по ціні будівництва багатоповерхівки. Прокуратура розслідує кримінальну справу про зловживання посадовцями Пункту тимчасового розміщення біженців службовим становищем при укладення тих контрактів. Торік у грудні суд відмовив слідчому в доступі до банківських рахунків обох фірм зі схожими назвами через необґрунтованість клопотання.

Із грудня 2015 р. нинішній переможець «ФБК Луч» виграв тендерів на 34,44 млн грн.

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