Суд скасував 2 мільйона штрафу фірмі Злочевського за самовільне будівництво газосушарки

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29 Березня 2017

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанови департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області про накладання штрафу на ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ПУГК) в сумі 1,83 млн грн.

Таке рішення суд ухвалив 20 березня.

З матеріалів судового засідання відомо, що «ПУГК» здійснює видобуток газу та нафти на території Пролетарського родовища (Дніпропетровська область, Магдалинівський район). На ці роботи у компанії спецдозвіл Держслужби геології та надр, який вона отримала в жовтні 2011 року.

Фірма побудувала на території родовища тимчасову замірно-сепараційну установку (ТЗСУ), на підтвердження чого складено акт готовності об’єкту до експлуатації.

В листопаді 2016 року ДАБІ в Дніпропетровській області направила свого інспектора перевірити ТЗСУ. В направленні було вказано, що позапланова перевірка відбувається, в тому числі, за колективним звернення мешканців с. Пролетарське.

За результатами перевірки було встановлено, що установка для очищення газу  експлуатується без дозвільних документів, в порушення вимог містобудівного законодавства.

Крім того, «Перша Українська газонафтова компанія» весною 2015 року подала до Департаменту декларації про готовність до експлуатації дотискувальної компресорної станції на території установки та газопроводу від неї. В декларація фірма вказала, що технічний нагляд на цих об’єктах здійснив інженер ТОВ «Оргтехдіагностика».

Але інженер листом повідомив інспекторів, що нагляд за готовністю цих об’єктів він не проводив.

В Департаменті ДАБІ заявили, що фірма надала недостовірні дані про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкту. Тому в кінці 2016 року компанії було складено протоколи про порушення та припис про їх усунення, а ще був виписаний штраф на загальну суму 1,83 млн грн.

В суді «перша Українська газонафтова компанія» заявила, що колективний лист мешканців Пролетарського був сфальсифікований, а підписанти ніколи не жили в селі. Фірма також заявила, що інспектор під час позапланової перевірки не показав службового посвідчення, а зроблені ним фото та відео не можна ідентифікувати зйомки та її автора.

В свою чергу директор ТОВ «Оргтехдіагностика» надіслав суду листи, що інженер його фірми здійснив нагляд на об’єктах газовиків і підписався під відповідними документами.

Суд прийняв всі ці доводи позивача і постановив скасувати постанови ДАБІ про накладання штрафу.

«Перша Українська газонафтова компанія» належить кіпрській «Бурізма Холдінгз лімітед» та ТОВ «Енерго-сервісна компанія Еско-Північ». Бенефіціаром газовидобувної компанії вказаний екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

З 2010 року до квітня 2012 року Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів України. З 2012 по 2014 рр. він був заступником секретаря РНБО. На початку 2015 року в Генпрокуратурі повідомили, що Злочевський знаходиться в розшуку, а на його рахунках у Великобританії заарештовано $23 млн.

В кінці 2016 року Окружний адміністративний суд відмовив в позовах Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо анулювання ліцензій на видобуток газу фірмам Злочевського через пропуск строків позову. Після того, 12 січня 2017 року, «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group».

«Оргтехдіагностика» належить Василю Шкробтаку, колишньому власнику ТОВ «Газпромбудмонтаж».

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