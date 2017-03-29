«Швидка» Новогродівки годує пільговиків Корвалдином значно дорожчим від решти України

29 Березня 2017
Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка Донецької області уклав угоду з фірмою з того ж міста про відшкодування вартості Корвалдину, відпущеного пільговим категоріям громадян, за найвищою ціною по Україні – 21,4 грн за флакон 25 мл.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
До огляду увійшли 50 угод по закупівлі Корвалдину у флаконах по 25 мл. медичними закладами в різних регіонах України з вересня минулого року по першу декаду березня цього року. Середня ціна склала 15,21 грн.
Майже дві третини угод було укладено за нижчою ціною. Найнижча ціна була у Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги по угоді з ТОВ «Фіто-Лек» (13,31 грн за флакон).
У 17 випадках закупівлі відбулися за ціною вище середньої. Причому частіше за все це стосувалося Донецької області (6 угод).
Новогродівський центр первинної медико-санітарної допомоги двічі укладав угоди по Корвалдину. Обидва рази за ціною вище середньої і з фірмами, зареєстрованими також у Донецькій області. У листопаді минулого центр уклав угоду на закупівлю препарату по ціні 16,15 грн за флакон з ПП «Аквавіта Плюс», що розташоване у м.Мирноград. А на початку лютого домовився про відшкодування вартості ліків, відпущених пільговикам, з ТОВ «Лек-Сервіс». У випадку з Корвалдином ціна виявилася найвищою в Україні – 21,4 грн за флакон 25 мл.
ТОВ «Лек-Сервіс» зареєстроване у Новогродівці. Його засновником і підписантом є Лариса Рябошапка.
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» очолює Олександр Олексійович Рашевський. У 2012 році він був офіційним спостерігачем від Партії пенсіонерів у Донецькій області на виборах до Верховної Ради.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка»
|21,40
|ТОВ «Лек-Сервіс»
|2017-02-02
|КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
|19,42
|КП «Фармація» КМР
|2017-02-09
|Сукачівський психоневрологічний будинок-інтернат
|17,92
|КП «Іванківська центральна районна аптека №8»
|2017-01-27
|В середньому
|15,21
|Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування
|13,73
|ПП «Себ-Фармація»
|2016-09-21
|Кіровоградська центральна районна лікарня
|13,60
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2016-10-12
|КЗ «Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги»
|13,31
|ТОВ «ФІТО-ЛЕК»
|2016-09-28
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