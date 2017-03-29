«Швидка» Новогродівки годує пільговиків Корвалдином значно дорожчим від решти України

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка Донецької області уклав угоду з фірмою з того ж міста про відшкодування вартості Корвалдину, відпущеного пільговим категоріям громадян, за найвищою ціною по Україні – 21,4 грн за флакон 25 мл.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

До огляду увійшли 50 угод по закупівлі Корвалдину у флаконах по 25 мл. медичними закладами в різних регіонах України з вересня минулого року по першу декаду березня цього року. Середня ціна склала 15,21 грн.

Майже дві третини угод було укладено за нижчою ціною. Найнижча ціна була у Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги по угоді з ТОВ «Фіто-Лек» (13,31 грн за флакон).

У 17 випадках закупівлі відбулися за ціною вище середньої. Причому частіше за все це стосувалося Донецької області (6 угод).

Новогродівський центр первинної медико-санітарної допомоги двічі укладав угоди по Корвалдину. Обидва рази за ціною вище середньої і з фірмами, зареєстрованими також у Донецькій області. У листопаді минулого центр уклав угоду на закупівлю препарату по ціні 16,15 грн за флакон з ПП «Аквавіта Плюс», що розташоване у м.Мирноград. А на початку лютого домовився про відшкодування вартості ліків, відпущених пільговикам, з ТОВ «Лек-Сервіс». У випадку з Корвалдином ціна виявилася найвищою в Україні – 21,4 грн за флакон 25 мл.

ТОВ «Лек-Сервіс» зареєстроване у Новогродівці. Його засновником і підписантом є Лариса Рябошапка.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» очолює Олександр Олексійович Рашевський. У 2012 році він був офіційним спостерігачем від Партії пенсіонерів у Донецькій області на виборах до Верховної Ради.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 21,40 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02 КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР» 19,42 КП «Фармація» КМР 2017-02-09 Сукачівський психоневрологічний будинок-інтернат 17,92 КП «Іванківська центральна районна аптека №8» 2017-01-27 В середньому 15,21 Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування 13,73 ПП «Себ-Фармація» 2016-09-21 Кіровоградська центральна районна лікарня 13,60 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-10-12 КЗ «Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги» 13,31 ТОВ «ФІТО-ЛЕК» 2016-09-28

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