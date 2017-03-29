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Американська «прокладка» продала «Укртрансгазу» дві компресорні станції за 134 мільйона

29 Березня 2017

Філія «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» 27 березня за результатами тендеру уклала угоду з представництвом «Ліберті Тул Інтернешнл, Інк» компанії «Liberty Tool International, Inc» (Делавер, США) про закупівлю компресорів для випробування трубопроводів на 133,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять дві пересувні компресорні станції виробництва компанії «Knox Western» (м. Ері, Пенсільванія, США) по 66,78 млн грн.

Вони представляють собою контейнер на повнопривідному шасі MAN TGS 41.480 BB-WW 8×8 Євро 5, у якому змонтовані:

  • дизельні двигуни приводів компресорних установок;
  • гвинтовий компресорний блок;
  • поршневий компресорний блок;
  • система охолодження гвинтового та поршневого компресорів;
  • система повітропроводів станції;
  • система очистки повітря для дизельних приводів;
  • паливна система дизельних приводів;
  • система відводу відпрацьованих газів дизельних приводів;
  • система підігріву дизельних приводів та компресорних установок;
  • система КВП та А, яка забезпечує керування, контроль та захист по аварійним показникам основних параметрів станції під час роботи;
  • допоміжні системи, які забезпечують оптимальну роботу станції.

Товар оплатять протягом місяця після поставки. Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 134,35 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій «Нафтогазбудізоляція» з різницею в ціні 0,07%.

Натомість ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Максмед Інтернешнл», ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» і ТОВ «Далгакиран компресор Україна» не допустили до аукціону.

«ВНДІкомпресормаш» не підтвердив наявність у контейнері на шасі таких складових одиниць, як дизельний двигун і гвинтовий компресорний блок. Банківські гарантії «Далгакиран компресор Україна» і «Максмед Інтернешнл» містили недоліки, крім того, у державному реєстрі не вказано кінцевого бенефіціара другої фірми.

«Максмед Інтернешнл» оскаржила своє відхилення в АМКУ, але скаргу не задовольнили.

Від українського представництва «Ліберті Тул Інтернешнл, Інк» угоду підписав Богдан Костюк, який є директором з 9 січня за обмеженою довіреністю. Останню видав Федір Павлович Закусило з м. Ері, Пенсильванія, президент і власник американської компанії «Liberty Tool International, Inc», створеної рік тому – 24 березня 2016 року.

У пропозиції переможця вказано сайт www.libertytools.net, де зазначено головний офіс у США та склад у Москві.

«ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» належить Анастасії та Олександру Iткiним, Юрію Дьоміну та Ірині Комаровій. Останнім трьом належить патент на спосіб ремонту трубопроводів. Із 2009 року фірма виграла торгів на 152,21 млн грн. – виключно в системі «Укртрансгазу».

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