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«Центренерго» готує скандальну закупівлю вугілля на 1,5 мільярди по ціні російського антрациту

28 Березня 2017

ПАТ «Центренерго» 27 березня оголосило тендер на постачання 700 тис тонн вугілля для Зміївської і Трипільської ТЕС на очікувану суму 1,52 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Незважаючи на розмір замовлення, «Центренерго» дало всього два дні на підготовку до торгів. Подання пропозицій почнеться вже 30 березня о 17-00 і завершиться наступного дня 31 березня о 15-00. При цьому дата аукціону чомусь не визначена.

Такі стислі терміни виключають можливість того, що світові трейдери встигнуть провести комплайенс-процедури стосовно «Центренерго». Ця держкомпанія раніше ніколи напряму не замовляла вугілля у великих світових компаній. Також «Центренерго» по закону вже кілька років як звільнене від проведення тендерних процедур при закупівлі вугілля. І вже більше року держкомпанія не оприлюднює навіть перелік постачальників вугілля з ОРДЛО.

При цьому тендерної документації на англійській мові немає. У свою чергу учасники тендеру мають подати свої документи виключно українською мовою, або перекладені і завірені підписом уповноваженої особи учасника.

Оплата 100% вартості товару буде здійснюватись безвідкличним документарним підтвердженим акредитивом терміном дії 70 днів. Емітентом є «Ощадбанк», виконуючий банк буде призначатись на стадії узгодження проекту акредитиву.

У технічному завданні «Центренерго» вказує, що замовлення стосується саме імпортного вугілля з поставкою на умовах CIF у українських портах Чорного моря.

Базова нижча теплота згоряння на робочий стан у різних тендерної документації вказана різна – в одному місці 6000, у другому – 5500 ккал/кг.

Інші вимоги до вугілля наступні:

Параметр Значення
Розмір кусків 100 мм. макс.
Зольність на сухий стан (d) 30% макс
Волога на робочий стан (ar) 10% макс.
Сірка на сухий стан (d) 1,5% макс.
Леткі речовини на сухий беззольний стан (daf) 4,0% мін.

18,0% макс.
Нижча теплота згоряння на робочий стан (nar):

базова

мінімальна

  

5500 ккал/кг

5000 ккал/кг
Температура рідкоплавкого стану золи у відновлювальному робочому середовищі(ft) 1550° макс.

Також передбачені знижки на ціну вугілля у випадку гірших якісних показників по факту. Наприклад, фактична ціна буде знижена на 2%, якщо вміст сірки буде вищим від 1,5%, і знижена на 5%, якщо сірки буде більше 2%. Якщо сірки буде більше 3%, то ціну вугілля знизять рівно у десять разів.

Очікувана ціна вугілля становить 2 176 грн./т без урахування ПДВ та доставки з чорноморських портів до ТЕС. Це відповідає близько $80 за курсом НБУ.

За оцінкою колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, під тендерні вимоги підходить «тоще» вугілля або антрацит з ПАР та Росії. А з урахуванням поточних ринкових цін під очікувану вартість більше підходить російське паливо.

Наразі вугілля необхідної якості торгується на півдні Африки по $78, відтак в українському порту його вартість становитиме вже близько $90 з урахуванням доставки, що дорожче від очікуваної ціни торгів.

У свою чергу російське вугілля в портах Балтики зараз коштує $67. Якщо його справді доставляти звідти по морю, то воно коштуватиме в Одесі близько $77. А якщо його фактично доставлять залізницею через незаблокований україно-російський кордон, то фактична ціна буде ще нижчою – $70-75 за тонну.

Формула «роттердам+» у березні покриває ціну вугілля 2 800 грн./т. У подальшому формальна ціна має знижуватись через світові коливання ринку, однак очікувану ціну «Центренерго» 2 176 грн./т вона має покривати, відмічає Герус.

Нагадаємо, поставки антрациту з ОРДЛО були ускладнені взимку через блокаду двох з п’яти залізничних колій, ініційовану нардепами від «Самопомочі» Семенченко та Парасюком.

У березні президент Петро Порошенко та РНБОУ офіційно зупинили все залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

В уряді планують, що заміщення антрациту від сепаратистів проведуть за рахунок імпорту 4,8 млн тонн вугілля через порти.

Попередні поставки імпортного вугілля для українських держкомпаній завершувались скандалами.

У 2015 році фірма «Mercuria energy trading s.a.» поставила на ім’я держкомпанії «Укрінтеренерго» 320 тис тон антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки на загальну суму 395,66 млн грн. Зараз «Центренерго» як кінцевий отримувач вугілля шукає юристів аби судитись з постачальником через погану якість отриманого палива. За даними «Наших грошей», суперечка йде за те, що проби вугілля при відправці з ПАР показували більш вигідну постачальнику високу якість палива. А проби вугілля в одеському порту показали більш вигідну покупцю низьку якість вугілля. Відтак визнання судом взятої в Україні проби як більш релевантної означатиме, що «Mercuria» муситиме повернути «Центренерго» близько 100 млн грн.

У 2016 році «Українська правда» повідомила, що під виглядом вугілля з ПАР оточення Віктора Медведчука продавало для «Центренерго» антрацит з окупованого Донбасу чи Росії через гонконгзьку фірму «Arida Global Limited». При цьому поставка в Україну нібито велась через залізницю, а не через порти.

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