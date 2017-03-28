Син екс-замголови Пенсійного фонду подолав 100 мільйонів на підрядах Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України 24 березня уклав дві угоди з ТОВ Науково-виробниче підприємство «Медирент» про підтримку і модернізацію інформаційних систем на загальну суму 17,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі провели за переговорною процедурою, бо вони пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності.

Річна підтримка Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) на всіх рівнях «район – регіон – центр» за 6,23 млн грн. коштує 650 тис грн. на місяць.

На модернізацію цієї системи у зв’язку зі змінами у законодавстві щодо пенсійного забезпечення піде ще 5,95 млн грн.

Власниками «НВП «Медирент» є Юрій Шутка і Роман Коваль – колишній голова правління фірми «Атлас», яка розробила ІКІС. Директором є Юрій Боніславський, який у 2001-2008 роках очолював ДП «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України».

Його батько Анатолій Боніславський був раніше заступником голови правління Пенсійного фонду, а у 2011 році – заступником директора вказаного вище ДП.

Також у «Медиренті» працює аналітиком Людмила Щипка, яка з 2000 року працювала замдиректора департаменту надходження доходів Пенсійного фонду.

Усього з 2011 року фірма отримала підрядів на 140,00 млн грн. Із них 107,65 млн грн. – у Пенсійного фонду, в тому числі 102,68 млн грн. – на підтримку й модернізацію ІКІС.

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