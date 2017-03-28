Охтирська лікарня вдвадорога купила наркотики, бо дешевші переможці відмовились від угоди

Дві компанії відмовились від укладання угоди на постачання наркотичних препаратів КЗ «Охтирська центральна районна лікарня». Відтак комунальний заклад 28 лютого замовив ліки приватному ТОВ «Чернівціфармація» втричі дорожче від відмовників.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

Очікувана вартість тендеру становила 224 тис грн. «Чернівціфармація» на аукціоні запропонувала лише на піввідсотка нижчу ціну 223 тис грн. і у подальшому не знижувала її.

Натомість конкуренти – держкомпанія «Ліки України» і комунальне підприємство «Ліки України» Чернігівської облради – активно торгувались і знизили свої пропозиції відповідно до 61 999 і 62 000 грн.

Але у подальшому обидві дешевші компанії відмовились від перемоги. Державні «Ліки України» на протязі п’ятиденного строку не надала замовнику необхідні документи. А чернівські комунальники офіційно відмовились від укладання договору.

В результаті ціна на ліки по втричі дорожчій пропозиції «Чернівціфармації» стали одними з найбільших в Україні.

Наприклад, ціна однієї упаковки розчину для ін’єкцій Кетамін досягла 94,16 грн., в той час як на тендерах по Україні найнижчі ціни складають близько 40 грн.

Ціна однієї упаковки розчину для ін’єкцій Диазепекс склала 349,89 грн. Це більш ніж вдвічі дорожче від закупівельної ціни ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» – 154,08 грн.

Засновниками ТОВ «Чернівціфармація» є киянин Олександр Іванов, і чернівчани Ігор Паращук та Віктор Крикун.

Керівником Охтирської ЦРЛ є Віктор Бабич. У 2010 році він балотувався до Охтирської міськради від «Єдиного центру».

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