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Кулик прикрив незаконне збагачення рішенням Печерського суду про те, що мати його дітей йому ніхто

28 Березня 2017

Військовий прокурор сил Антитерористичної операції Костянтин Кулик програв суд Ірині Німець щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю. Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва.

Кулик тричі подавав заяву до Печерського районного суду. У жовтні 2016 справа потрапила до судді Юлії Фаркош, однак позивач попросив суд цю заяву повернути. У грудні – до судді Віталія Писанця, цей суддя відкрив провадження і призначив слухання на кінець лютого. Невідомо, чим закінчилася історія, бо в судовому реєстрі про неї нема інформації.

Також у жовтні Кулик подав заяву, яка потрапила до судді Наталі Васильєвої. У позовній заяві прокурор просив визнати факт спільного проживання однією сім’єю з Іриною Німець в період із червня 2011 по жовтень 2014 року та право на півквартири у Печерському районі столиці площею 77 кв. м. та половину машиномісця по вулиці Жилянській. Саме ця нерухомість фігурує у кримінальній справі Кулика про незаконне збагачення, яку веде Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кулик у заяві до суду переповів текст підозри САПу: говорив, що познайомився з Німець у 2011 році, у них народилося двоє дітей, що він запропонував Німець зареєструватися в квартирі, яка належить його матері і спільно проживати там. Що він разом із Німець перетинав кордон, вирушаючи на відпочинок: з 13 по 17 листопада 2013 до Ізраїлю, з 5 по 15 червня 2015 року – до Болгарії.

Відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, Німець купила у ТОВ «КУА «Вал прим» 7760 облігацій, які надавали право отримати у власність квартиру вартістю  2,77 млн грн. рлощею 77 кв. м,  право власності за Німець зареєстровано 30 листопада 2015 року. Того ж дня Німець купила машиномісце за 97 тис грн. Хоча квартира та машиномісце зареєстровані на Німець, говорив Кулик, однак він забезпечував Німець та дітей проживанням, а тому має право власності на гроші, за які жінка купила цю нерухомість.

Німець прийшла на засідання. Заявила, що в неї ніколи сім’ї з Куликом не було, ніяких домовленостей з приводу купівлі нерухомості теж не було, квартиру і машиномісце вона купила за особисті гроші, разом у квартирі вони ніколи не мешкали, оскільки вказану квартиру надала для проживання внуків матір Кулика, коли Німець із дітьми ще жила в орендованій квартирі. Сам Кулик мешкав у власній квартирі, що розташована поруч. Діти народилися не від спільного проживання з Куликом, а від відносин. Також Німець наголошувала, що паралельно в Кулика народилася дитина від другої жінки.  І що сам факт народження дітей не створює підстав вважати, що позивач та вона мали сім’ю, вели спільне господарство, проживали разом, мали єдиний спільний бюджет, оскільки, крім дітей, у них немає нічого спільного.

Суддя Печерського суду Васильєва Кулику відмовила, заявивши, що доводи Кулика про спільне його з Німець проживання не знайшли підтвердження, оскільки Кулик навіть не зміг пояснити, в чому полягає його проживання з Німець однією сім’єю.

Тож тепер адвокати Кулика можуть використовувати цю ухвалу на свою користь у судовому процесі по незаконному збагаченню прокурора Кулика.

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