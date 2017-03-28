НОВИНИ

28.03.2017

Кулик прикрив незаконне збагачення рішенням Печерського суду про те, що мати його дітей йому ніхто

Син екс-замголови Пенсійного фонду подолав 100 мільйонів на підрядах Пенсійного фонду

Охтирська лікарня вдвадорога купила наркотики, бо дешевші переможці відмовились від угоди

Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

Армія зекономила менше відсотка на харчуванні за 2,6 мільярда, а «генерал-єнакієвські» укріпили монополію

Дорога до аеропорту «Жуляни» від Штогріна подорожчала до 152 мільйонів за кілометр

Фірма родини мера Тернополя переводить комунальні котельні на свої торфяні котли

«Центренерго» готує скандальну закупівлю вугілля на 1,5 мільярди по ціні російського антрациту

27.03.2017

Залізничників та фірму з Дніпра підозрюють у завищенні цін на запчастини на 3 мільйони

Інститут Лашкарьова замовив якісніший германій на третину дешевше

Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Конотопський авіазавод за 24 мільйони відремонтує вертоліт для ВМС

Тещу порошенківського фінансиста Пасенюка судитимуть за мисливське «Сухолуччя» Януковича

Великий аудитор за 21 мільйон перевірить звітність «Укрзалізниці» за два роки

Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

28 Березня 2017

Поліція підозрює службових осіб департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА у змові зі службовцями підрядних організацій у розтраті бюджетних коштів під час ремонту каналізації у місті Чигирин. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 березня.

За даними слідства, у вересні 2016 року департамент ОДА за результатами тендеру замовив ТОВ «Рось-Ялта» реконструкцію окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області за 5,82 млн грн. У минулому році облдержадміністрація перерахувала фірмі 1,45 млн грн.

Слідчі встановили, що до вчинення злочину може бути причетний директор управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ ОДА, який будучи одночасно головою комітету з конкурсних торгів департаменту залучив до участі в процедурі закупівлі за бюджетні кошти підконтрольну фірму – ТОВ «Рось-Ялта».

В ході розслідування також встановлено, що до злочину може бути причетний син директора департаменту ОДА.

Слідчі в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000046 від 10.02.2017, звернулися до суду з клопотанням надати їм доступ до інформації операторів мобільного зв’язку відносно номерів директора департаменту, його сина, а також директора підрядчика ТОВ «Рось-Ялта» та керівника ТОВ «Тарас».

Суд не задовольнив клопотання. Суддя вирішив, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки слідчі не обґрунтували значення відомостей оператора по абонентським номерам для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, а також взаємозв’язок цієї інформації з подіями та обставинами кримінального правопорушення.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА з 2015 року очолює Сергій Демиденко. До призначення на цю посаду він був заступником мера міста Сміла Черкаської області. Сергій Демиденко має сина Олега, який є співзасновником та керівником ГО «Молодіжне об’єднання Смілянщини».

Засновниками ТОВ «Рось-Ялта» є Сергій Михайлов та Євген Івченко, останній керує фірмою. За даними «Вісника держзакупівель» та системи «Прозорро», починаючи з 2015 року фірма виграла тендерів на загальну суму 20,55 млн грн.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.03.2017

Київ Кулик прикрив незаконне збагачення рішенням Печерського суду про те, що мати його дітей йому ніхто

Суми Охтирська лікарня вдвадорога купила наркотики, бо дешевші переможці відмовились від угоди

Черкаси Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

Київ Дорога до аеропорту «Жуляни» від Штогріна подорожчала до 152 мільйонів за кілометр

Тернопіль Фірма родини мера Тернополя переводить комунальні котельні на свої торфяні котли

27.03.2017

Одеса Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Київщина Тещу порошенківського фінансиста Пасенюка судитимуть за мисливське «Сухолуччя» Януковича

Житомир Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

26.03.2017

Дніпро Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Ужгород Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

24.03.2017

Кіровоград Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

Київ Голландцям дали ще 219 тисяч євро на грінрум для «Євробачення»

Житомир Олевська лікарня стала єдиною в Україні, хто задрав ціну на Таміфлю вище 500 гривень

Київ Апеляційна суддя задекларувала тільки один з трьох своїх будинків під Києвом (фото)

23.03.2017

Харків Поліція завела справу на замголовлікаря дитячої лікарні в Харкові за платний ультразвук

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ