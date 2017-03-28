Директор департаменту Черкаської ОДА замовив підконтрольній фірмі ремонт каналізації у Чигирині за 6 мільйонів – поліція

Поліція підозрює службових осіб департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА у змові зі службовцями підрядних організацій у розтраті бюджетних коштів під час ремонту каналізації у місті Чигирин. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 березня.

За даними слідства, у вересні 2016 року департамент ОДА за результатами тендеру замовив ТОВ «Рось-Ялта» реконструкцію окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області за 5,82 млн грн. У минулому році облдержадміністрація перерахувала фірмі 1,45 млн грн.

Слідчі встановили, що до вчинення злочину може бути причетний директор управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ ОДА, який будучи одночасно головою комітету з конкурсних торгів департаменту залучив до участі в процедурі закупівлі за бюджетні кошти підконтрольну фірму – ТОВ «Рось-Ялта».

В ході розслідування також встановлено, що до злочину може бути причетний син директора департаменту ОДА.

Слідчі в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000046 від 10.02.2017, звернулися до суду з клопотанням надати їм доступ до інформації операторів мобільного зв’язку відносно номерів директора департаменту, його сина, а також директора підрядчика ТОВ «Рось-Ялта» та керівника ТОВ «Тарас».

Суд не задовольнив клопотання. Суддя вирішив, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки слідчі не обґрунтували значення відомостей оператора по абонентським номерам для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, а також взаємозв’язок цієї інформації з подіями та обставинами кримінального правопорушення.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА з 2015 року очолює Сергій Демиденко. До призначення на цю посаду він був заступником мера міста Сміла Черкаської області. Сергій Демиденко має сина Олега, який є співзасновником та керівником ГО «Молодіжне об’єднання Смілянщини».

Засновниками ТОВ «Рось-Ялта» є Сергій Михайлов та Євген Івченко, останній керує фірмою. За даними «Вісника держзакупівель» та системи «Прозорро», починаючи з 2015 року фірма виграла тендерів на загальну суму 20,55 млн грн.

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