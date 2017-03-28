Дорога до аеропорту «Жуляни» від Штогріна подорожчала до 152 мільйонів за кілометр

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КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 23 березня уклало угоду з ПрАТ «Укратоменергобуд» про будівництво під’їзної автодороги від проспекту Лобановського (Червонозоряного) поблизу примикання вул. Кіровоградської до міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») у Солом’янському районі за 200,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Первинний договір вартістю 174,35 млн грн. уклали з фірмою у квітні 2010 року за результатами закупівлі «у одного учасника», погодженої Нацагенством з питань Євро-2012. Будівництво дороги довжиною 3,5 км мало бути виконано до березня 2012 року.

Нинішню закупівлю додаткових робіт, які виникли через коригування проекту генпроектувальником ТОВ «Інститут «Київдормістпроект», провели за переговорною процедурою. Загальна кошторисна вартість будівництва у цінах на 20 червня 2016 року складає 531,55 млн грн. Таким чином, кілометр умовно коштує 151,87 млн грн.

За новою угодою, до кінця 2018 року повинні укріпити земляне полотно бутом, улаштувати дренаж і підпірну стіну ПС-4 та виконати дві черги дорожніх робіт.

Нагадаємо, торік у вересні заступник голови КМДА Олександр Спасибко говорив, що дорога буде завершена вже цьогоріч.

Гарантійний строк на основні несучі конструкції та інженерні комунікації становить 10 років, а на світлофорні об’єкти та елементи організації дорожнього руху – 3 роки.

Замовник не опублікував Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси. Відтак неможливо порівняти з ринковими цінами вартість асфальту та інших матеріалів, які будуть використані для ремонту.

На заробітну плату піде 2,13 млн грн., тобто лише один відсоток від загальної суми контракту. На прибуток генпідрядника заплановано ще менше відсотка – 2,00 млн грн..

У поточному році передбачено фінансування робіт в розмірі 45 млн грн.

Київський «Укратоменергобуд» («УАЕБ») очолює Валерій Штогрін. Він же раніше був засновником ТОВ «Енергетичнi iнвестицiї», яке володіє 89,1% акцій підприємства. Нині засновницею «Енергетичних iнвестицiй» є Юлія Лучікова, а директором – Людмила Беда.

Ще 10% акцій компанії має южноукраїнське ПАТ «Юженергобуд», акціонерами якого є ПАТ «Марфiн Банк» (дочірній банк кіпрського «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd»), ТОВ «Аваль-Брок» Ірини Рехти і ТОВ «Фінансова компанія «Куб» Костянтина Шевчука.

Усього з 2007 року «Укратоменергобуд» отримав підрядів на 1,38 млрд грн. Із них 1,16 млрд грн. – у нинішнього замовника, а 59,71 млн грн. – у системі «Енергоатома».

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