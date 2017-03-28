Армія зекономила менше відсотка на харчуванні за 2,6 мільярда, а «генерал-єнакієвські» укріпили монополію

Міністерство оборони України 15-24 березня за результатами тендерів повідомило про намір укласти 15 угод про послуги щодо забезпечення харчуванням на загальну суму 2,60 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Загальна очікувана вартість становила 2,62 млрд грн., тому формальна економія склали лише 0,7%.

Цього року предмет закупівлі був подрібнений на півтора десятка лотів, що втричі більше ніж у минулі роки. Але переможців тендеру стало ще менше ніж раніше. Цього разу на торги взагалі не прийшло ТОВ «Авіка» – ключова тендерна фірма «дніпропетровської» групи компаній. Відтак нішу дніпровців зайняла фірма «Військторг», і жоден новачок не зміг виграти жодного навіть найменшого лоту.

Найбільше замовлень на 1,37 млрд грн. отримає ТОВ «Військторг», яке надаватиме послуги у 15 областях України.

Київська фірма зареєстрована в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Із травня 2016 р. вона виграла тендерів Нацгвардії, відділів освіти та управлінь соцзахисту на 71,59 млн грн. Також не раз виступала єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із «генерал-єнакієвської» групи годувальників армії, до якої входить ТОВ «Геус-Груп».

У березні 2016 р. «Військторг» пропонував найнижчу ціну в 93,68 млн грн. на торгах Міноборони щодо харчування бійців у двох областях. Згодом їх відмінили через відмову всіх учасників і уклали угоду за переговорною процедурою із «Транс Логістик Центр» на 126,30 млн грн.

ТОВ «Укрпродакорд ОР» за 800,87 млн грн. годуватиме солдатів у шести областях: Черкаській, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Житомирській.

Нині фірму записано на Ларису Швець, а раніше засновником була Тетяна Глиняна, теща екс-депутата Білоцерківської райради (від ПР, потім позафракційний) Руслана Березюка. До того фірму було записано на дружину Березюка Олену. Остання також є співвласницею ТОВ «Візит».

«Укрпродакорд ОР» і «Візит» зареєстровані поруч: Білоцерківський район, м. Узин, вул. Заводська, 23 (деталі – у статі «Скандальні годувальники солдатів-1. «Білоцерківські»).

Нагадаємо, у січні 2015 р. начальника управління тилу та логістики Нацгвардії Святослава Манжуру затримали при отриманні хабара у 232 тис грн від Руслана Березюка. Але за грати жоден з них не потрапив. Під час передачі хабаря Глиняна також знаходилась у автівці, де відбувався злочин. Однак по справі вона проходила лише свідком.

ПП «Артек-Союз» дадуть ще 409,88 млн грн. на харчування у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Компанія була зареєстрована у Криму, а після анексії півострова переїхала до Одеси. Засновником значиться Євдокія Колесник, а директором – Олександр Сердюк. У цій фірмі працювали колишні тиловики Володимир Тисельський і Володимир Кіщак (див. «Скандальні годувальники солдатів-3. Кримські»).

На восьми з 15 тендерів замовник відхилив одну-три дешевші на 0,3-12% заявки (див. таблицю з цінами і причинами нижче). ТОВ «Українська Агро Група», ТОВ «Тесткабель» і ТОВ «Рівер Гріль» оскаржували своє відхилення в АМКУ, але згодом перші дві фірми відкликали скарги. Третій скаржник очікує розгляду адмінколегією.

Один зі скаржників відкликав свою претензію через «інформаційний негатив», повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська. Фірма заявила, що пішла на цей крок через «звинувачення в тому, що вони блокують харчування армії», а також оголошення тендеру у найкоротші строки «спричинило неможливість оскарження без шкоди для української армії».

Область Переможець / сума, млн грн. Конкуренти / сума, млн грн. Примітки Львівська, Волинська ТОВ «Військторг» / 306,70 ТОВ «Геус-Груп» / 320,00 ТОВ «Тесткабель» / 306,72 Черкаська, Київська ТОВ «Укрпродакорд ОР» / 285,98 ТОВ «Військторг» / 286,73 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» / 286,23 ТОВ «Арта Груп» / 284,73 Відхилено через відсутність тендерного забезпечення. Полтавська, Сумська, Чернігівська ТОВ «Укрпродакорд ОР» / 271,90 ТОВ «Військторг» / 272,65 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» / 272,15 ТОВ «Українська Агро Група» / 242,66 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту та інших документів. Фірма поскаржилась в АМКУ, посилаючись на те, що підставою для відхилення було завантаження документів по гарантії об 11:05 замість 11:00. Хоча, на думку скаржника, зазначений час замовником розрахований не вірно. Однак фірма відкликала прийняту до розгляду скаргу через звинувачення у блокуванні харчування армії та неможливість оскарження без шкоди для армії внаслідок оголошення тендеру в найкоротші строки. ТОВ «Арта Груп» / 240,60 Відхилено через відсутність тендерного забезпечення. Житомирська ТОВ «Укрпродакорд ОР» / 242,99 ТОВ «Військторг» / 243,74 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» / 243,24 ДП «Білоцерківський військовий торг» МО / 231,08 Відхилено через відсутність тендерного забезпечення. ТОВ «Арта Груп» / 230,50 Відхилено через відсутність тендерного забезпечення. Миколаївська, Херсонська ПП «Артек-Союз» / 239,26 ТОВ «Військторг» / 239,56 ТОВ «Валета С» / 239,56 ТОВ «Рівер Гріль» / 232,85 Відхилено через низку претензій до документів. Фірма подала в АМКУ скаргу на своє відхилення, розгляд очікується. ТОВ «Українська Агро Група» / 215,95 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту тощо. ТОВ «Маяк-Південь» / 216,00 Відхилено, бо договори підписані директором, який не мав права підпису на час укладання, а в ціновій пропозиції невірно зазначено предмет закупівлі та місце надання послуг. Харківська, Луганська ТОВ «Військторг» / 235,18 ТОВ «Тесткабель» / 237,56 ТОВ «Рівер Гріль» / 234,38 Відхилено через низку претензій до документів. Фірма подала в АМКУ скаргу на своє відхилення, рішення щодо прийняття до розгляду очікується. ТОВ «Українська Агро Група» / 233,59 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту тощо. Дніпропетровська ТОВ «Військторг» / 206,71 ТОВ «Геус-Груп» / 206,71 ТОВ «Тесткабель» / 198,29 Відхилено, бо банківська гарантія опублікована після кінцевого терміну подання пропозицій, хоча зміни до неї завантажені вчасно. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, але потім відкликала скаргу. ТОВ «Українська Агро Група» / 196,37 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту тощо. Фірма поскаржилась в АМКУ, посилаючись на те, що підставою для відхилення було завантаження документів по гарантії об 11:05 замість 11:00. Хоча, на думку скаржника, зазначений час замовником розрахований не вірно. Однак фірма відкликала прийняту до розгляду скаргу через звинувачення у блокуванні харчування армії та неможливість оскарження без шкоди для армії внаслідок оголошення тендеру в найкоротші строки. Донецька ТОВ «Військторг» / 197,33 – Одеська ПП «Артек-Союз» / 170,62 ТОВ «Військторг» / 170,85 ТОВ «Валета С» / 170,85 ТОВ «Рівер Гріль» / 165,79 Відхилено через низку претензій до документів. Фірма подала в АМКУ скаргу на своє відхилення, рішення щодо прийняття до розгляду очікується. ТОВ «Маяк-Південь» / 150,00 Відхилено, бо договори підписані директором, який не мав права підпису на час укладання, а в ціновій пропозиції невірно зазначено предмет закупівлі та місце надання послуг. ТОВ «Українська Агро Група» / 149,98 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту тощо. Рівненська, Тернопільська, Хмельницька ТОВ «Військторг» / 136,71 ТОВ «Геус-Груп» / 136,71 Різниця між пропозиціями становила 1,05 грн. Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька ТОВ «Військторг» / 111,92 ТОВ «Геус-Груп» / 111,92 Різниця між пропозиціями становила 4,62 грн. Вінницька обл., Кіровоградська ТОВ «Військторг» / 99,28 ТОВ «Геус-Груп» / 99,28 Різниця між пропозиціями становила 0,60 грн. Запорізька ТОВ «Військторг» / 75,26 ТОВ «Геус-Груп» / 76,02 ТОВ «Українська Агро Група» / 74,56 Відхилено через відсутність довідок, копії статуту тощо. Фірма поскаржилась в АМКУ, посилаючись на те, що підставою для відхилення було завантаження документів по гарантії об 11:05 замість 11:00. Хоча, на думку скаржника, зазначений час замовником розрахований не вірно. Однак фірма відкликала прийняту до розгляду скаргу через звинувачення у блокуванні харчування армії та неможливість оскарження без шкоди для армії внаслідок оголошення тендеру в найкоротші строки. ТОВ «Рівер Гріль» / 72,22 Відхилено через низку претензій до документів. КНУ КНУ / 16,97 – – НАУ НАУ / 0,23 – –

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