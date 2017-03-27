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Залізничників та фірму з Дніпра підозрюють у завищенні цін на запчастини на 3 мільйони

27 Березня 2017

Поліція підозрює посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Енергобудмаш» у завищенні цін та привласненні бюджетних коштів під час закупівель запасних частин та комплектуючих на 10 млн грн. Про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10 березня.

За даними слідства, протягом 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» за результатами тендерів замовило ТОВ «Енергобудмаш» запасні частини та комплектуючі до залізничної техніки на загальну суму 10 млн грн.

В подальшому регіональні філії Придніпровської, Одеської, Південної, Південно-Західної, Донецької, Львівської залізниць, а також «Дарницький вагоноремонтний завод» та «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» перерахували фірмі усю суму.

Слідчі встановили, що ТОВ «Енергобудмаш» не має власної виробничої бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для виробництва запасних частин та комплектуючих, і закупило товар для «Укрзалізниці» у ТОВ НВП «Річ» на суму близько 7 млн грн. Тобто завищення вартості запчастин та сума завданих державі матеріальних збитків становить 3 млн грн.

На думку слідства, посадові особи «Укрзалізниці сприяли тому, щоб обрати переможцем конкурсних торгів саме «Енергобудмаш», маючи особисту зацікавленість для подальшого розподілу зайво перехованої суми за поставлений товар.

Суд задовольнив клопотання слідчих Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017040030000246, і надав їм доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ «Енергобудмаш» з регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця». Зокрема з Одеською та Південною залізницями.

ТОВ «Енергобудмаш» з Дніпра зі статутним фондом 1200 грн. була зареєстрована у 2013 році Вікторією Казак. Зараз фірма записана на мешканця селища Магдалинівка Дніпропетровської області Сергія Горбоноса, керівник Юлія Діденко.

«Енергобудмаш» виграє тендери, організовані регіональними філіями «Укрзалізниці», починаючи з 2016 року.

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