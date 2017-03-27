Великий аудитор за 21 мільйон перевірить звітність «Укрзалізниці» за два роки

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Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» 21 березня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» про послуги фінансового аудиту за МСФЗ на 20,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено такі послуги:

  • 8,03 млн грн. – аудит консолідованої фінансової звітності за 2016 р.);
  • 8,03 млн грн. – аудит консолідованої фінансової звітності за 2017 р.;
  • 3,98 млн грн. – огляд скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності за І півріччя 2017 р.;
  • 288 тис грн. – супроводження випуску внутрішніх облігацій за результатами проміжної консолідованої фінансової звітності за перше півріччя 2017 р.;
  • 288 тис грн. – консолідована фінансова звітність за 2017 р.

Людино-година послуг аудиту коштує 710 грн., огляду – 653 грн., супроводження – 960 грн. із ПДВ.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,74 млн грн.

При цьому учасники торгів жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги» представляє в Україні компанію «Ernst & Young» із так званої «великої четвірки аудиторів». Із 2011 року вона виграла усі тендери залізниці щодо аудиторських послуг на загальну суму 69,41 млн грн.

До неї входить і єдиний конкурент – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», що представляє компанію «Deloitte Touche Tohmatsu».

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено в січні у зв’язку з відхиленням обох нинішніх учасників через недоліки документів.

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