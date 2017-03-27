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«Центренерго» у 2,5 рази переплатить за котельні труби

27 Березня 2017

ПАТ «Центренерго» 15 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрстальпостач» сталевих труб на 5,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня поставлять 26 т безшовних гарячедеформованих котельних труб за ТУ 14-3-460:2009 для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Із загального обсягу 20 т припадає на найдорожчу трубу Х32×6 із жаростійкої низьколегованої сталі 12Х1МФ для Вуглегірської ТЕС по 192 тис грн./т.

Рік тому енергетики купляли її на 11% дешевше – по 171 тис грн./т.

Труба Х 42×4×6000-8000 зі сталі 12X1МФ для Трипільської ТЕС коштує 190 тис грн./т. Торік її придбали на 19% дешевше – по 155 тис грн./т.

Натомість їхня ринкова ціна в січні цього року становила 72 тис грн./т., що у 2,5 рази дешевше від нинішнього тендеру.

Крім того, труби зі сталі 20 замовили по 102-110 тис грн./т.

Днями ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» купило подібну трубу 32×4×7000 зі сталі 20 за цими ж ТУ 14-3-460:2009 на третину дешевше – по 63 тис грн./т.

ТОВ «Інтербізнессервіс» і ТОВ «ЕМ Груп Україна» не допустили до аукціону через відсутність адрес і контактних даних контрагентів у довідках про досвід. Крім того, «ЕМ Груп Україна» не подала довідку про відсутність податкової заборгованості та не завірила підписом уповноваженої особи і печаткою (за наявності) копію перекладу одного з документів.

Дніпровський «Укрстальпостач» належить нікопольцю Віталію Хараїму. У червні 2016 року фірма отримала єдині два підряди КП «Міськтепловоденергія» (Кам’янець-Подільський) щодо поставки труб на 300 тис грн.

Єдиним конкурентом стало дніпровське ТОВ «Українська трубопромислова компанія» («УПТК») нікопольця Олександра Брика з ціною 1,79 млн грн., що більше ніж удвічі дешевше. Заявку відхилили, бо компанія не завантажила у строк остаточну пропозицію за результатами аукціону.

Обидва суперники використовують один і той самий номер телефону 067 362-15-05.

Місце призначення Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Вуглегірська ТЕС Труба X 32×6 – 20 0,18 102 255,68
Труба Х 32×6 – 12Х1МФ 20,00 191 822,93
Зміївська ТЕС Труба Х 38×4 – 20 0,30 110 424,40
Труба Х 16×3 – 2X1МФ 0,60 165 678,30
Труба Х 32×5 – 2X1МФ 0,36 188 790,53
Трипільська ТЕС Труба Х 42×4×6000-8000 – 12X1МФ 5,00 190 398,25
Усього: 26,44  

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