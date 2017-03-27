«Центренерго» у 2,5 рази переплатить за котельні труби

27 Березня 2017
ПАТ «Центренерго» 15 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрстальпостач» сталевих труб на 5,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До серпня поставлять 26 т безшовних гарячедеформованих котельних труб за ТУ 14-3-460:2009 для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Із загального обсягу 20 т припадає на найдорожчу трубу Х32×6 із жаростійкої низьколегованої сталі 12Х1МФ для Вуглегірської ТЕС по 192 тис грн./т.
Рік тому енергетики купляли її на 11% дешевше – по 171 тис грн./т.
Труба Х 42×4×6000-8000 зі сталі 12X1МФ для Трипільської ТЕС коштує 190 тис грн./т. Торік її придбали на 19% дешевше – по 155 тис грн./т.
Натомість їхня ринкова ціна в січні цього року становила 72 тис грн./т., що у 2,5 рази дешевше від нинішнього тендеру.
Крім того, труби зі сталі 20 замовили по 102-110 тис грн./т.
Днями ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» купило подібну трубу 32×4×7000 зі сталі 20 за цими ж ТУ 14-3-460:2009 на третину дешевше – по 63 тис грн./т.
ТОВ «Інтербізнессервіс» і ТОВ «ЕМ Груп Україна» не допустили до аукціону через відсутність адрес і контактних даних контрагентів у довідках про досвід. Крім того, «ЕМ Груп Україна» не подала довідку про відсутність податкової заборгованості та не завірила підписом уповноваженої особи і печаткою (за наявності) копію перекладу одного з документів.
Дніпровський «Укрстальпостач» належить нікопольцю Віталію Хараїму. У червні 2016 року фірма отримала єдині два підряди КП «Міськтепловоденергія» (Кам’янець-Подільський) щодо поставки труб на 300 тис грн.
Єдиним конкурентом стало дніпровське ТОВ «Українська трубопромислова компанія» («УПТК») нікопольця Олександра Брика з ціною 1,79 млн грн., що більше ніж удвічі дешевше. Заявку відхилили, бо компанія не завантажила у строк остаточну пропозицію за результатами аукціону.
Обидва суперники використовують один і той самий номер телефону 067 362-15-05.
|Місце призначення
|Найменування товару
|Кількість, т
|Ціна, грн./т із ПДВ
|Вуглегірська ТЕС
|Труба X 32×6 – 20
|0,18
|102 255,68
|Труба Х 32×6 – 12Х1МФ
|20,00
|191 822,93
|Зміївська ТЕС
|Труба Х 38×4 – 20
|0,30
|110 424,40
|Труба Х 16×3 – 2X1МФ
|0,60
|165 678,30
|Труба Х 32×5 – 2X1МФ
|0,36
|188 790,53
|Трипільська ТЕС
|Труба Х 42×4×6000-8000 – 12X1МФ
|5,00
|190 398,25
|Усього:
|26,44