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Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

27 Березня 2017

Поліція підозрює посадовців Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради у зловживанні службовим становищем на користь ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», що призвело до завищення вартості ремонту тротуарів в місті на 3,26 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Богунського районного суду м. Житомира, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016060020007481 від 07.12.2016 р.

Слідство встановило, що у квітні 2016 року було проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів трьох центральних вулиць Житомира – Великої Бердичівської, Театральної та Київської. По всім трьом лотам переможцем було визнано «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», з яким було укладено угоди на виконання робіт на суму 27,70 млн грн. При цьому, в прокуратурі вважають, що фірма не відповідала повністю кваліфікаційним вимогам.

В суді слідчий зазначив, що були виявлені ознаки завищення «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» вартості ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року на загальну суму 1,30 млн грн. В прокуратурі стверджують, що завищення відбулося шляхом оформлення субпідрядних робіт ВП «Спецбуд», ТОВ «Сорбіс Інвестбуд» та ТОВ «Центрбудпостач».

Всі три фірми мають невеликий штат (наприклад, в «Центрбудпостач» одна людина), але оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в Києві та Житомирі.

Слідчий вважає, що тут мають місце фіктивні роботи по підробленим документам.

Також слідство встановило, що робочі проекти з ремонту тротуарів склала фізособа-підприємець. При цьому, вартість тротуарної плитки була розрахована без можливих знижок, що призвело до завищення вартості робіт на 1,96 млн грн. Даних про походження плитки, яку використовує «Ві,Ай.Пі. Будівель компанія», у слідства не має.

На думку прокуратури, загальна сума збитків бюджету від дій УКБ Житомирської міськради, ФОПа та «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» склали 3,26 млн грн.

За даними судового реєстру, це перше звернення поліції в рамках вказаного кримінального провадження. В суді слідчий клопотав про доступ до документів УКБ Житомирської міськради стосовно ремонту тротуарів і суд це клопотання задовольнив.

ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» була зареєстровано у лютому 2013 року у Пустомитах студенткою-стоматологом Роксоланою Трухан та мешканцем села Підгороднє (Золочівський район) Володимиром Ярішем. У січні 2014 року керівником та власником фірми став львів’янин Марко Янковенко, який також є співвласником київського ТОВ «Конезавод Талант».

В лютому «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» подала позов до Житомирської міськради з вимогою погасити заборгованість по роботам в сумі 2,5 млн грн. До цього замовник оплатив фірмі 9,9 млн грн. На початку березня міськрада і підприємство домовилися погасити борги та продовжити співпрацю.

 

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