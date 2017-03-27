Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Поліція підозрює посадових осіб управління капітального будівництва Одеської міської ради у зловживанні службовим становищем під час ухвалення рішення про результати тендерних торгів щодо ремонту школи, які пройшли з порушеннями, а переможцем стало ТОВ «СК «Градо-Строй». Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 20 березня.

У 2016 році управління капітального будівництва замовило «СК «Градо-Строй» капітальний ремонт будівлі одеської школи №62 по пр. Шевченко,10 за 38,14 млн грн. За даними слідства, службові особі управління провели тендер з порушеннями закону про здійснення державних закупівель.

Слідчі також встановили, що для виконання ремонту одеської школи ТОВ «СК «Градо-Строй» і ТОВ «Индустриал Прогресс» уклали договір субпідряда на суму 17,88 млн грн.

Після того, як ремонт було виконано лише частково, управління міської ради і «СК «Градо-Строй», а також підрядник та субпідрядник підписали акти приймання виконаних робіт, чим порушили вимоги договорів. На підставі документів з недостовірними відомостями, Одеська міськрада перерахувала кошти «СК «Градо-Строй».

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Одеській області, які розслідують кримінальне провадження № 42016160000000858 від 13.10.2016, і надав дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії управління капітального будівництва Одеської міської ради, яку виконуватиме Південний офіс Держаудитслужби.

ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй» заснував одесит Юрій Самойленко. Директором є Сергій Мішакін. Ця фірма відома тим, що її конкурентом на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

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