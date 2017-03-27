Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»

Цікавий випадок трапився на тендері тюремників по закупівлі курятини на 48 млн грн.

Департамент забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України у лютому оголосив відкриті торги з прекваліфікацією і призначив крайній термін подання документів на вечір понеділка 6 березня.

Вранці 1 березня таке собі ТОВ «Тореніт» зі статутником 1 тис грн. оскаржило якусь дрібничку в АМКУ. Скаргу мали розглянути впродовж трьох робочих днів. Рішення АМКУ мало бути опубліковане у системі «Прозорро» вранці 6 березня. Але так не сталось, бо «Прозорро» зламалось.

Як повідомив «Нашим грошам» керівник ДП «Прозорро» Василь Задворний, в системі трапився збій.

«Мала місце помилка при завантаженні документів та відкритті скарг у період з 03.03.2017 по 10.03.2017 та 15.03.2017 (про це було офіційно повідомлено АМКУ та Департамент). Помилку було усунуто та повністю відновлено роботу кабінету органу оскарження».

Але ліквідація помилки відбулась набагато пізніше 6 березня. До того ж відбулись наступні події.

АМКУ 3 березня прийняв рішення про відхилення скарги. І якби «Прозорро» працювало нормально, то рішення мало б відразу з’явитись в системі, всі б його побачили і продовжили б підготовку до торгів. Але як вже говорилось, з 3 по 10 березня АМКУ не могло запостити свої рішення в «Прозорро».

Відтак бажаючі взяти участь у тендері, заходячи на сторінку торгів, бачили таку картину – повідомлення про оскарження в АМКУ є, а рішення немає.

Для системи ситуація «повідомлення про оскарження в АМКУ є, а рішення немає» стандартна, тому що існує така процедура як оскарження умов закупівлі. І очікування рішення один зі стандартних етапів. Тож затримка в оприлюднені статусів скарг в даному випадку ніяк не могла вплинути на бажання бізнесу брати участь в торгах, на рівень конкуренції та економію.

«Відповідно до закону наявність скарги блокує початок електронного аукціону, не оприлюднює договір та звіт про результати. Але подання пропозицій на тендер, в якому наявні скарги на умови тендеру, не блокується системою, кожен бажаючий учасник може подати свою пропозицію, яку система зареєструє», – пояснив Задворний.

Тобто бізнесмени мали не закривати сторінку тендеру, а 6 березня загружати в систему документи для участі в торгах. Однак не всі це зробили, оскільки до «Наших грошей» надійшов анонімний лист з описом цієї історії. І у ньому говорилось про те, що якісь бізнесмени навіть не намагались подати заявку, бачачи скаргу і не бачачи рішення АМКУ. А відтак вони пропустили вечір понеділка. А коли система відвисла і 11 березня АМКУ оприлюднив своє рішення від 3 березня – подаватись було вже пізно. Відтак на торгах менша конкуренція, відтак держава може не зекономити зайвий мільйон. На жаль, це помилка самих бізнесменів.

Якщо є скарга, яка очікує розгляду, бізнес все одно продовжує готуватися до таких тендерів: збирати документи, робити прорахунки та готувати стратегію участі в аукціоні. З часом в системі з’явиться повідомлення про рішення АМКУ, але часу на якісну підготовку може вже не вистачити. Відкладати підготовку до тендеру та подання пропозиції на останню мить не варто в будь якому випадку, і в цьому конкретному кейсі також. Прийняття пропозицій на тендер тривало в штатному режимі і кожен бізнес міг надати свою пропозицію на ці торги.

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ по скарзі на дискримінаційні умови торгів – все рівно заносьте свої пропозиції в систему. Якщо АМКУ зрештою задовольнить скаржника і змусить замовника щось там змінити у тендерній документації, а той виконає вимогу і перенесе торги на нову дату, то учасник торгів має отримати повідомлення про зміну умов тендеру. Після цього ви маєте підтвердити свою участь в аукціоні і що змінені умови вас влаштовують. І ви залишитесь учасником тендеру.

Блог від: Юрій Ніколов

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