НОВИНИ

27.03.2017

Залізничників та фірму з Дніпра підозрюють у завищенні цін на запчастини на 3 мільйони

Інститут Лашкарьова замовив якісніший германій на третину дешевше

Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Конотопський авіазавод за 24 мільйони відремонтує вертоліт для ВМС

Тещу порошенківського фінансиста Пасенюка судитимуть за мисливське «Сухолуччя» Януковича

Великий аудитор за 21 мільйон перевірить звітність «Укрзалізниці» за два роки

Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

«Центренерго» у 2,5 рази переплатить за котельні труби

26.03.2017

Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

24.03.2017

Княжицький заплатив 12 мільйонів за вихід з СІЗО Журила, якого підозрюють у корупції з оточенням Мартиненка

Прокуратура звинувачує Коболєва в подвійному рості боргу «Укрнафти» через схеми «Привата» (документ)

Голова СБУ порадив Гройсману відмовитись від міжнародних закупівель ліків, зливши справу проти «Людмили фарм»

Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

«Укроборонсервіс» за 6,5 мільйона відремонтує «Бук» з вичерпаним ресурсом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»

27 Березня 2017

Цікавий випадок трапився на тендері тюремників по закупівлі курятини на 48 млн грн.

Департамент забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України у лютому оголосив відкриті торги з прекваліфікацією і призначив крайній термін подання документів на вечір понеділка 6 березня.

Вранці 1 березня таке собі ТОВ «Тореніт» зі статутником 1 тис грн. оскаржило якусь дрібничку в АМКУ. Скаргу мали розглянути впродовж трьох робочих днів. Рішення АМКУ мало бути опубліковане у системі «Прозорро» вранці 6 березня. Але так не сталось, бо «Прозорро» зламалось.

Як повідомив «Нашим грошам» керівник ДП «Прозорро» Василь Задворний, в системі трапився збій.

«Мала місце помилка при завантаженні документів та відкритті скарг у період з 03.03.2017 по 10.03.2017 та 15.03.2017 (про це було офіційно повідомлено АМКУ та Департамент). Помилку було усунуто та повністю відновлено роботу кабінету органу оскарження».

Але ліквідація помилки відбулась набагато пізніше 6 березня. До того ж відбулись наступні події.

АМКУ 3 березня прийняв рішення про відхилення скарги. І якби «Прозорро» працювало нормально, то рішення мало б відразу з’явитись в системі, всі б його побачили і продовжили б підготовку до торгів. Але як вже говорилось, з 3 по 10 березня АМКУ не могло запостити свої рішення в «Прозорро».

Відтак бажаючі взяти участь у тендері, заходячи на сторінку торгів, бачили таку картину – повідомлення про оскарження в АМКУ є, а рішення немає.

Для системи ситуація «повідомлення про оскарження в АМКУ є, а рішення немає» стандартна, тому що існує така процедура як оскарження умов закупівлі. І очікування рішення один зі стандартних етапів. Тож затримка в оприлюднені статусів скарг в даному випадку ніяк не могла вплинути на бажання бізнесу брати участь в торгах, на рівень конкуренції та економію.

«Відповідно до закону наявність скарги блокує початок електронного аукціону, не оприлюднює договір та звіт про результати. Але подання пропозицій на тендер, в якому наявні скарги на умови тендеру, не блокується системою, кожен бажаючий учасник може подати свою пропозицію, яку система зареєструє», – пояснив Задворний.

Тобто бізнесмени мали не закривати сторінку тендеру, а 6 березня загружати в систему документи для участі в торгах. Однак не всі це зробили, оскільки до «Наших грошей» надійшов анонімний лист з описом цієї історії. І у ньому говорилось про те, що якісь бізнесмени навіть не намагались подати заявку, бачачи скаргу і не бачачи рішення АМКУ. А відтак вони пропустили вечір понеділка. А коли система відвисла і 11 березня АМКУ оприлюднив своє рішення від 3 березня – подаватись було вже пізно. Відтак на торгах менша конкуренція, відтак держава може не зекономити зайвий мільйон. На жаль, це помилка самих бізнесменів.

Якщо є скарга, яка очікує розгляду, бізнес все одно продовжує готуватися до таких тендерів: збирати документи, робити прорахунки та готувати стратегію участі в аукціоні. З часом в системі з’явиться повідомлення про рішення АМКУ, але часу на якісну підготовку може вже не вистачити. Відкладати підготовку до тендеру та подання пропозиції на останню мить не варто в будь якому випадку, і в цьому конкретному кейсі також. Прийняття пропозицій на тендер тривало в штатному режимі і кожен бізнес міг надати свою пропозицію на ці торги.

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ по скарзі на дискримінаційні умови торгів – все рівно заносьте свої пропозиції в систему. Якщо АМКУ зрештою задовольнить скаржника і змусить замовника щось там змінити у тендерній документації, а той виконає вимогу і перенесе торги на нову дату, то учасник торгів має отримати повідомлення про зміну умов тендеру. Після цього ви маєте підтвердити свою участь в аукціоні і що змінені умови вас влаштовують. І ви залишитесь учасником тендеру.

Блог від: Юрій Ніколов

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.03.2017

Одеса Поліція перевіряє як одеські чиновники замовили за 38 мільйонів ремонт школи, зроблений за 18 мільйонів

Київщина Тещу порошенківського фінансиста Пасенюка судитимуть за мисливське «Сухолуччя» Януковича

Житомир Поліція підозрює, що ремонт тротуарів в центрі Житомира завищили на 3 мільйони

26.03.2017

Дніпро Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Ужгород Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

24.03.2017

Кіровоград Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

Київ Голландцям дали ще 219 тисяч євро на грінрум для «Євробачення»

Житомир Олевська лікарня стала єдиною в Україні, хто задрав ціну на Таміфлю вище 500 гривень

Київ Апеляційна суддя задекларувала тільки один з трьох своїх будинків під Києвом (фото)

23.03.2017

Харків Поліція завела справу на замголовлікаря дитячої лікарні в Харкові за платний ультразвук

Полтава Мерія Кременчука перерахували фірмі родича директорки галереї 1,5 мільйона за невиконаний ремонт глядацького залу

Київ НАБУ перевіряє заступника Омеляна за незадекларовані гроші співмешканки

Одеса Новинський за 6 мільйонів відремонтує водолазне судно «Нетішин»

22.03.2017

Суми Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Дніпро Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ