Конотопський авіазавод за 24 мільйони відремонтує вертоліт для ВМС

27 Березня 2017
Військова частина А1688 (10-та окрема морська авіаційна бригада ВМС України, Миколаїв) 15 березня уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 24,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До грудня мають виконати технологічну підготовку виробництва і дослідний ремонт пошуково-рятувального вертольоту Ми-14ПС №75099, а також його наземні та льотні випробування.
За угодою, вертольоту та його агрегатам встановлюється міжремонтні ресурси 1 тис год. протягом восьми років.
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Нагадаємо, у грудні 2015 року ця військова частина замовила «Авіакону» продовження призначених показників двох військових вертольотів Ми-14 за 369 тис грн.