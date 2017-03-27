Конотопський авіазавод за 24 мільйони відремонтує вертоліт для ВМС

Військова частина А1688 (10-та окрема морська авіаційна бригада ВМС України, Миколаїв) 15 березня уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 24,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня мають виконати технологічну підготовку виробництва і дослідний ремонт пошуково-рятувального вертольоту Ми-14ПС №75099, а також його наземні та льотні випробування.

За угодою, вертольоту та його агрегатам встановлюється міжремонтні ресурси 1 тис год. протягом восьми років.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Нагадаємо, у грудні 2015 року ця військова частина замовила «Авіакону» продовження призначених показників двох військових вертольотів Ми-14 за 369 тис грн.

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