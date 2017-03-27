Інститут Лашкарьова замовив якісніший германій на третину дешевше

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 23 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» германію на 1,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 22 кг полікристалічного зонноочищеного германію чистотою не менше 6N у вигляді злитків окремими партіями від 0,2 кг за ціною 54 545 грн./кг.

Вміст кожної з домішок Cu, Mg, Ga, Al, Si, Fe, As не повинен перевищувати 1013 см-3.

У лютому сам інститут замовив германій у ТОВ «Аспект-М» по 89 550 грн./кг, але згодом ціну знизили додатковою угодою до 87 150 грн./кг. Це на 37% дорожче від нинішньої ціни. Тоді граничний вміст домішок був більшим: Cu – 5·10-7; Mg – 7·10-6; Ga – 5·10-7; Al – 7·10-6; Si – 7·10-5; Fe – 7·10-6; As – 5·10-6.

Торік германій купували тільки у ТОВ «Ендор» по 72 600 грн./кг, що дорожче на чверть.

Зараз у Китаї германій різної чистоти продають по $1 560-1 850, або 42-50 тис грн./кг без урахування доставки.

Ціна нинішньої угоди на 39% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,97 млн грн.

Дорожчими конкурентами були «Аспект-М», «Ендор» і ТОВ «Укрторгекспорт». Ціна ТОВ «Вентуранік» була на 0,04% нижчою, але його відхилили через відсутність наказу про призначення директора.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено через відсутність подальшої потреби. Після його оголошення інститут завершив серію експериментів, які підтвердили, що для задоволення нових технічних вимог замовника ДК «Укроборонпром» до виробів потрібен германій чистотою не менше 6N. «Таким чином, ступінь хімічної чистоти, який був заявлений нами у технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі виявився недостатнім, чого ми заздалегідь, до закінчення вказаних вище експериментів, прогнозувати не могли», – сказано у протоколі відміни.

При цьому, у вимозі до інституту переможець заявив, що кілька років ціна товару низької якості була завищена. Йому відповіли, що ціни були результатом відкритих торгів.

Дніпровський «ІЦ «Реагент» належить Андрію і Ларисі Зінуховим, Роману Токмачову, Євгенію Половнікову та Інні Цуненко. Вони також володіли ТОВ «ТД Реагент», яке у 2010-2012 роках виграло тендерів на 69,31 млн грн. Зараз цю фірму зареєстровано в Мукачеві на кримчанина Аркадія Щупляка.

Крім того, Половніков і Зінухова були власниками нині ліквідованого ТОВ «Борпродукт».

Сам «ІЦ «Реагент» з 2010 року отримав держпідрядів на 94,98 млн грн.

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