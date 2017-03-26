Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради 20 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрспецтехінвест» автомобілів спеціальної призначеності на 52,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 6 комбінованих дорожніх машин із кондиціонером, круїз-контролем, магнітолами та турецьким змінним обладнанням:

2 автомобільних шасі Ford Cargo 1833 DC Євро-5 із дисковим розкидачем піску та солі TDI Muhendislik HC 50, снігоприбиральним поворотним гідравлічним відвалом TDI Muhendislik HP 32, вакуумно-підмітальним обладнанням Ceksan VKV-7000 та миючою системою високого тиску Ceksan по 10,59 млн грн.

4 автомобіля-самоскида на базі шасі Ford Cargo 3542 D Євро-5 із дисковим розкидачем піску та солі TDI Muhendislik HC 90 та снігоприбиральним поворотним гідравлічним відвалом TDI Muhendislik HP 32 по 7,82 млн грн.

Ціни окремих складових невідомі. Уся техніка буде додатково обладнана жовтими проблисковими маячками на всю ширину кабіни, вогнегасниками, аптечкою, запасними колесом та інструментами. Замовник має право виплатили аванс у розмірі 50% на строк не більше трьох місяців.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 60,00 млн грн.

ТОВ «Проект-Будсервіс» Ігоря Гриценюка і Віктора Адоніна не допустили до аукціону через відсутність технічного завдання.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на 7% ціною стало ТОВ «Сучасні вантажівки». При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час торгів.

Засновниками запорізького «Укрспецтехінвесту» є Дмитро Сліпченко та Юрій Плюшко, який керує ТОВ «Укрспецавто» Євгена Рапінчука.

У держреєстрі переможець вказав номери телефону +380612393646 та +380675247612. Обидва також використовувало ТОВ «Альфатех».

Дніпропетровський «Альфатех» зареєстровано на вірґінську компанію «Альфатеховерсіз Лтд» та Олександра Романюка.

Романюк керує ТОВ «Торговий дім «Альфатех», заведеним на вірґінську «Альфатех Комерс ЛТД». Цей же офшор є засновником низки фірм (ТОВ «ТНП.Ком», ТОВ «ТГ Лунапак») разом із «Альтус Ассетс», яку пов’язують із мільйонером Вадимом Єрмолаєвим.

До 2008 року «Альфатехом» напряму володіло ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром» Вадима Єрмолаєва. Саме після зміни власників фірма почала отримувати держпідряди.

Кінцевим бенефіціаром фірми «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

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