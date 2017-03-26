НОВИНИ

26.03.2017

Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

24.03.2017

Княжицький заплатив 12 мільйонів за вихід з СІЗО Журила, якого підозрюють у корупції з оточенням Мартиненка

Прокуратура звинувачує Коболєва в подвійному рості боргу «Укрнафти» через схеми «Привата» (документ)

Голова СБУ порадив Гройсману відмовитись від міжнародних закупівель ліків, зливши справу проти «Людмили фарм»

Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

«Укроборонсервіс» за 6,5 мільйона відремонтує «Бук» з вичерпаним ресурсом

ГПУ підозрює службовців «Західукргеології» та фірму Максимова у видобутку та привласненні газу на 7 мільйонів

За півроку залізниця дала офшорникам «УнІТу» 6,5 мільйона на супровід продажу квитків

Голландцям дали ще 219 тисяч євро на грінрум для «Євробачення»

Олевська лікарня стала єдиною в Україні, хто задрав ціну на Таміфлю вище 500 гривень

За рік броня вуглерозмольних млинів для «Центренерго» подорожчала до третини

Апеляційна суддя задекларувала тільки один з трьох своїх будинків під Києвом (фото)

23.03.2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…

Поліція завела справу на замголовлікаря дитячої лікарні в Харкові за платний ультразвук

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

26 Березня 2017

КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради 20 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрспецтехінвест» автомобілів спеціальної призначеності на 52,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 6 комбінованих дорожніх машин із кондиціонером, круїз-контролем, магнітолами та турецьким змінним обладнанням:

  • 2 автомобільних шасі Ford Cargo 1833 DC Євро-5 із дисковим розкидачем піску та солі TDI Muhendislik HC 50, снігоприбиральним поворотним гідравлічним відвалом TDI Muhendislik HP 32, вакуумно-підмітальним обладнанням Ceksan VKV-7000 та миючою системою високого тиску Ceksan по 10,59 млн грн.
  • 4 автомобіля-самоскида на базі шасі Ford Cargo 3542 D Євро-5 із дисковим розкидачем піску та солі TDI Muhendislik HC 90 та снігоприбиральним поворотним гідравлічним відвалом TDI Muhendislik HP 32 по 7,82 млн грн.

Ціни окремих складових невідомі. Уся техніка буде додатково обладнана жовтими проблисковими маячками на всю ширину кабіни, вогнегасниками, аптечкою, запасними колесом та інструментами. Замовник має право виплатили аванс у розмірі 50% на строк не більше трьох місяців.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 60,00 млн грн.

ТОВ «Проект-Будсервіс» Ігоря Гриценюка і Віктора Адоніна не допустили до аукціону через відсутність технічного завдання.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на 7% ціною стало ТОВ «Сучасні вантажівки». При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час торгів.

Засновниками запорізького «Укрспецтехінвесту» є Дмитро Сліпченко та Юрій Плюшко, який керує ТОВ «Укрспецавто» Євгена Рапінчука.

У держреєстрі переможець вказав номери телефону +380612393646 та +380675247612. Обидва також використовувало ТОВ «Альфатех».

Дніпропетровський «Альфатех» зареєстровано на вірґінську компанію «Альфатеховерсіз Лтд» та Олександра Романюка.

Романюк керує ТОВ «Торговий дім «Альфатех», заведеним на вірґінську «Альфатех Комерс ЛТД». Цей же офшор є засновником низки фірм (ТОВ «ТНП.Ком», ТОВ «ТГ Лунапак») разом із «Альтус Ассетс», яку пов’язують із мільйонером Вадимом Єрмолаєвим.

До 2008 року «Альфатехом» напряму володіло ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром» Вадима Єрмолаєва. Саме після зміни власників фірма почала отримувати держпідряди.

Кінцевим бенефіціаром фірми «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.03.2017

Дніпро Комунальники Філатова купили спецтехніки на 52 мільйони

25.03.2017

Ужгород Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

24.03.2017

Кіровоград Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

Київ Голландцям дали ще 219 тисяч євро на грінрум для «Євробачення»

Житомир Олевська лікарня стала єдиною в Україні, хто задрав ціну на Таміфлю вище 500 гривень

Київ Апеляційна суддя задекларувала тільки один з трьох своїх будинків під Києвом (фото)

23.03.2017

Харків Поліція завела справу на замголовлікаря дитячої лікарні в Харкові за платний ультразвук

Полтава Мерія Кременчука перерахували фірмі родича директорки галереї 1,5 мільйона за невиконаний ремонт глядацького залу

Київ НАБУ перевіряє заступника Омеляна за незадекларовані гроші співмешканки

Одеса Новинський за 6 мільйонів відремонтує водолазне судно «Нетішин»

22.03.2017

Суми Прокуратура не змогла оштрафувати сумського комунальника за орендований у дружини джип

Дніпро Криворізьких чиновників підозрюють у розкраданні коштів на ремонті парків за 15 мільйонів

Київ Півмільярда на житло у Голосієво розіграли «прокладки», пов’язані з Непопом

Запоріжжя Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

Миколаїв Американці поставлять на Южно-Українську АЕС аварійне очищувальне обладнання на третину мільярда

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ