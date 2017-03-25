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Обленерго Льовочкіної роздало ще 78 мільйонів сімейним партнерам свого екс-директора і «прокладці»

25 Березня 2017

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 24 лютого за результатами тендеру уклало три угоди про будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи у 2017 році на загальну суму 77,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закарпатське управління ПАТ «Електро» замовили приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників до електромереж на 34,80 млн грн., ПП «Промелектромонтаж» – на 24,71 млн грн., а ТОВ «Електро-Буд» – на 18,33 млн грн.

За кошторисами, розробка кубометра ґрунту екскаватором із ковшем 0,15 куб. м глибиною до 1,5 м у першої фірми коштує 83 грн., у другої – 79 грн., у третьої – 72 грн.

Переможці конкурували тільки між собою.

Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Крім того, 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Останній також раніше був співзасновником ТОВ «Електро-будсервіс», разом з Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином колишнього народного депутата Василя Ковача (2012-2014р.р., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. з партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював «Закарпаттяобленерго», тобто замовника тендеру.

«Промелектромонтаж» зі статутним капіталом 100 грн. записано на Віталія Юрійовича та Маріанну Юріївну Бреньо з Ужгорода. Раніше засновником був їхній земляк Юрій Юрійович Бреньо.

Співвласником фірми «Електро-Буд» є Юрій Шпак, який також колись входив до складу засновників вищезгаданого «Електро-Будсервіс» разом зі Славичем і Ковачем-молодшим. Донедавна разом зі Шпаком частку в «Електро-Будсервіс» мав Василь Андрійович Козак. Людина з таким ПІБ відома як екс-заступник начальника юридичного відділу «Закарпаттяобленерго» та екс-радник голови Закарпатської ОДА, а з літа минулого року начальник Державної інспекції сільського господарства у Закарпатській області. Місцеві ЗМІ також називають Козака зятем Ковача-старшого.

Нагадаємо, що у 2012 році 50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ «Енергетична Україна ТВ», яке тоді належало «лужніковській» групі. Позаторік екс-генпрокурор Віктор Шокін не зміг довести суду незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили фірмі Ігоря Коломойського через зволікання.

Нині «Енергетична Україна ТВ» належить Юлії Льовочкіній, сестрі лідера «Оппозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Наглядову раду обленерго очолює Ігор Тинний, який також є бізнес-партнером родини секретаря РНБОУ Олександра Турчинова.

Крім того, кіпрські офшори «Aktuelo Ventures Limited» і «Fostivola Ventures Limited» мають відповідно 8% і 10% обленерго.

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