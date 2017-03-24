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За рік броня вуглерозмольних млинів для «Центренерго» подорожчала до третини

24 Березня 2017

ПАТ «Центренерго» 28 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «НВП «Краматорський завод енергетичного машинобудування» («КЗЕМ») сталі на 47,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч на Вуглегірську і Трипільську ТЕС поставлять 17 найменувань броні литої вуглерозмольних млинів (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Ціни зросли на 13-37% порівняно з торішніми цінами від цього ж постачальника.

Наприклад, болти 3Гу-1509И3-13-02 зараз коштують 216,00 грн./шт. У березні 2016 року їх замовили заводу на 37% дешевше – по 136,80 грн./шт.

Броня торцева 3Г 1509-14 подорожчала з 2 412 до 3 324 грн. за штуку. У перерахунку на вагу ціна становить 41 037 грн./т.

Нинішній договір передбачає оплату протягом півроку після поставки.

ТОВ «Монтаженергоремонтсервіс», ТОВ «Старкор», ТОВ «Гермес-1 Україна» і ТОВ «Аустерія» не допустили до аукціону через окремі документи російською мовою без перекладу. Крім того, «Монтаженергоремонтсервіс» надав довідку про кваліфікацію працівників від іншої юридичної особи – виробника продукції «КЗЕМ».

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на 0,4% ціною було київське ТОВ «Форм Трейдінг» Ігоря Волоха. Фірма з листопада 2014 року виграла торгів на 198,00 млн грн., майже всі – у «Центренерго». Нині обидва учасники не знижували ціну під час торгів.

«Краматорський завод енергетичного машинобудування» має реєстрацію у Києві, бенефіціарами є кримчанин Андрій Кравчук, киянка Світлана Єгорова і краматорчанин Вадим Летенко. Останній відомий як директор автосалону «Авто інтернешнл Краматорськ».

Місце призначення Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
лютий 2017 р. березень 2016 р.
Вуглегірська ТЕС Клин затяжний 3Г 1509-2 92 617,45 537,60
Броня клинова 3В 1509-3 176 3 887,58 2 829,60
Клин затяжний 3Г 1509-5 4 706,32 540,00
Броня клинова 3В 1509-6 8 4 345,88
Броня барабана 3В 1509-7 28 4 892,09 4 020,00
Броня барабана 3В 1509-8 644 3 923,54 2 829,60
Броня люка 3В 1509-9 3 3 989,66
Броня люка 3В 1509-10 3 2 849,76
Броня торцева 3Г 1509-14 20 3 324,72 2 412,00
Броня торцева 3В 1509-15 30 3 799,68 3 000,00
Болт Г 74-09И2-16 208 198,00 138,00
Болт 3Гу-1509И3-13-02 40 216,00 136,80
Болт 3Д 1509-13 60 222,00 156,00
Трипільська ТЕС Броня торцева 3В 1509-15а 300 3 799,68 3 000,00
Броня торцева 3Г 1509-14 200 3 324,72 2 412,00
Болт МК-336 600 162,00 132,00
Болт МК-337 400 194,40 148,80

 

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