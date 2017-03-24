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За півроку залізниця дала офшорникам «УнІТу» 6,5 мільйона на супровід продажу квитків

24 Березня 2017

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» з 27 вересня 2016 року по 21 березня 2017 року уклала 15 угод із ТОВ «Універсальні інформаційні технології» («УніТ») на загальну суму 6,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції або потребу здійснити додаткову закупівлю.

З усієї суми 2,16 млн грн. припало на послуги щодо технічної підтримки користувачам із продажу квитків через офіційний сайт «Укрзалізниці»: у 2016 році – 1,18 млн грн., у 2017 році – 979 тис грн.

Ще 205 тис грн. відписали на супровід програмного забезпечення модуля резервування та продажу квитків через цей сайт у 20162017 роках.

Крім того, за 995 тис грн. купили спеціалізований реєстратор розрахункових операцій «Експрес».

Платіжний шлюз обійшовся у 355 тис грн. Йдеться про підключення інформаційної системи замовника до процесингових центрів банків та систем електронних розрахунків через систему підрядника у 20162017 роках.

Решта коштів пішла на супровід і технічне обслуговування, а також придбання софту.

Засновником київської компанії «УніТ» є кіпрська фірма «Феріоло Холдінгз Лтд», а кінцевим бенефіціаром – вірґінська «Грейт Софтвеа Солюшнс Лтд».

У 2013-2014 рр.. засновником «Feriolo Holdings Ltd» була фірма «Сайкон Холдингс ЛТД».

Як з’ясувало видання «Deutsche Welle», компанія «Sykon Holdings LTD» є власником кіпрської фірми «Магавенія Інвестментс» («Magavenia Investments»), на яку переписали ТОВ «Актив капітал груп», яким раніше володіла теща Едуарда Ставицького – Валентина Ушакова. Директором «Актив капітал груп» і досі лишається Анатолій Ставицький, батько екс-міністра.

Також «Sykon» за часів Януковича була задіяна в оборудці із заміною касових апаратів в масштабах усієї країни, запровадженої Міністерством доходів і зборів.

Водночас відомо, що «Sykon» працює як секретарська компанія і надає такі послуги більше 100 кіпрських компаній.

Прес-служба «УніТ» заявила, що фірма не має відношення до Ставицького, «Sykon» виконує секретарські функції, а бенефіціарами «Great Software Solutions Ltd» є працівники самого українського підприємства.

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