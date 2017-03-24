«Укроборонсервіс» за 6,5 мільйона відремонтує «Бук» з вичерпаним ресурсом

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 22 березня уклала угоду з ДочП «Укроборонсервіс» ДК «Укрспецекспорт» про ремонтні послуги за 6,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили ремонт і переведення на експлуатацію за технічним станом складових виробу 9К37М1 – зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». Йдеться про заходи для використання виробу поза межами календарних і ресурсних показників. До листопада виконають:

5,42 млн грн. – ремонт самохідної вогневої установки 9А310М1 №6567;

– ремонт самохідної вогневої установки 9А310М1 №6567; 1,02 млн грн. – приймально-здавальні випробування СВУ 9А310М1 №5830 і 6567, пуско-заряджаючої установки 9А39М1 №50293916023065;

– приймально-здавальні випробування СВУ 9А310М1 №5830 і 6567, пуско-заряджаючої установки 9А39М1 №50293916023065; 119 тис грн. – перевезення СВУ 9А310М1 №5830 і 6567, ПЗУ 9А39М1 №50293916023065.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, оскільки такий ремонт може виконати лише «Укроборонсервіс».

Довідково:

За даними «The Military Balance 2016», Повітряні Сили Збройних Сил України мають на озброєнні 72 комплекси «Бук-М1».

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