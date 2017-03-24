Прокуратура звинувачує Коболєва в подвійному рості боргу «Укрнафти» через схеми «Привата» (документ)

Прокуратура міста Києва розцінює як зловживання службовим становищем бездіяльність голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва відносно топ-менеджменту ПАТ «Укрнафти». На думку прокурорів, бездіяльність не дозволила державі відновити контроль над «Укрнафтою» і це призвело до збільшення її податкового боргу на 5,49 млрд грн. до 10 млрд грн.

Про це стало відомо з оприлюдненої у березні ухвали Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42016000000001293.

З матеріалів суду відомо, що в консолідованому звіті «Укрнафта» вказала валовий прибуток за 2015 рік в сумі 16,45 млрд грн, а чистий збиток – 5,69 млрд грн. На формування чистого збитку компанії вплинули значні витрати на суму 13,57 млрд грн, які не були пов’язані із прямою діяльністю підприємства. Зокрема, нарахування резерву на застосування до компанії штрафів на загальну суму 6,38 млрд. грн., з яких 5,7 млрд грн. за несвоєчасну оплату податків та ренти за використання надрами; збитки від первісного визнання дебіторської заборгованості та передоплат в сумі 4,96 млрд грн.; створення резерву сумнівних боргів на видані аванси та дебіторську заборгованість в сумі 2,22 млрд грн.

За вказаними операціями «Укрнафта» в подальшому визнано: фінансові витрати, які являють собою ефекти дисконтування при початковому визнанні передоплат і дебіторської заборгованості – 4,7 млрд грн.; фінансові доходи, які являють собою амортизацію дисконту – 712 тис грн.; операційні витрати, які є збитком від знецінення за 2015 рік – 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2015 році керівництво компанії заплатило 6,5 млрд грн. за бензин, який має бути поставленій їй лише у грудні 2018 року. А ще у 2015 році реалізувало сиру нафту на 7,1 млрд грн. з відстрочкою оплати до грудня 2016 року.

Внаслідок проведення подібних транзакцій протягом 2012-2015 років, «Укрнафта» була неспроможна своєчасне сплатити заборгованість перед бюджетом за податками та зборами, яка станом на кінець 2015 року склали понад 10 млрд грн.

Прокурор зазначив, що за результатами проведення аукціонів «Укрнафтою» з продажу нафти та газового конденсату власного видобутку весь об’єм вуглеводню на загальну суму 3,36 млрд грн. придбало ТОВ «Котлас», яке має окремі ознаки фіктивності. Ця фірма протягом 2013-2015 років декларувала незначні обсяги податкових зобов’язань та податкового кредиту. Проте, у травні-липні 2015 року різко підвищила економічну активність та сформувала податковий кредит на загальну суму більше 4 млрд. грн. Із цієї суми 3,63 млрд було сформовано за рахунок операції з «Укрнафтою».

Прокуратура вважає, що голова «Нафтогазу», який також очолює наглядову раду «Укрнафти», сприяв доведенню держпідприємства до стану фінансової неспроможності. Це сприяння мало форму бездіяльності в питанні звільнення голови правління «Укрнафти» Пітера Ванхеке та двох членів правління компанії.

В суді прокурор клопотав про призначення позапланової виїзної перевірки центрального офісу «Укрнафти» для вивчення питань заборгованості компанії та її операції з ТОВ «Котлас», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Техголдстрой», СП «Полігональ», ТОВ «Техтрейд групп», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Верета-Союз». Суд це клопотання задовольнив.

З матеріалів судової справи відомо, що перевірку Держаудитслужби планували закінчити до 21 березня.

В ПАТ «Укрнафта» державі належить 50% плюс одна акція, якими керує НАК «Нафтогаз Україна». Інші акції контролюють представники групи «Првиат» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Саме з «Приватом» пов’язані фірми, які купували нафту на аукціонах «Укрнафти». З вересня 2015 року компанію очолює британець Марк Ролінс. Він змінив на посту Пітера Ванхєкє, який був призначений керівником «Укрнафти» у лютому 2011 року.

В серпні 2015 році Державна фіскальна служба надала «Укрнафті» розстрочку по сплаті рентних платежів на суму 8 млрд грн. В жовтні того ж року розтрочка була анульована через невиконанням компанією взятих на себе зобов’язань. Попри нарощування «Укрнафтою» податкових боргів в 2016 році ДФС знову надала компанії розстрочку зі сплати ренти та податків. Станом на початок цього року податкові борги «Укрнафти» складали близько 13 млрд грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро звинувачує відстороненого керівника ДФС Романа Насірова в підписанні незаконної розстрочки фірмам біглого нардепа Олександра Онищенка на суму 2 млрд грн. Однак претензій щодо розстрочки боргів «Укрнафті» на більшу суму не висуває.

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