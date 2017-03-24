Поліція перевіряє як фірма за 5 мільйонів не провела жодних робіт з каналізацією психлікарні

Поліція підозрює посадовців управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації у привласненні коштів по угоді з ТОВ «Кіровограджилстрой», за якою фірмі було виплачено 5,07 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Кіровського районного суду м. Кіровоград, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016170020002490.

У вересні 2016 року УКБ Кіровоградської ОДА уклало угоду з «Кіровограджилстрой» про реконструкцію очисних споруд обласної психлікарні в селищі Новому міста Кіровоград на загальну суму 9,46 млн грн. За умовами договору, роботи повинні бути закінчені до кінця цього року.

За даними слідства, до кінця грудня 2016 року за різними актами виконаних робіт фірмі було перераховано за будівельно-монтажні роботи та за закупівлю устаткування 5,07 млн грн.

На початку березня слідчий поліції оглянув місце реконструкції очисних споруд психлікарні і виявив, що жодних будівельних робіт проведено не було.

В суді поліція клопотала про виїмку всіх документів УКБ Кіровоградської ОДА, які стосуються реконструкції психлікарні, і суд це клопотання задовольнив.

Засновником «Кіровограджилстрой» вказана жителька Кропивницького (Кіровоград) Людмила Бичехвіст, але донедавна співвласником був Петро Ларжевський, який невдало балотувався в 2015 році до Кіровоградської облради від «БПП «Солідарність». Директором з 2012 року фірми залишається Володимир Згривець.

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