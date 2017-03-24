Олевська лікарня стала єдиною в Україні, хто задрав ціну на Таміфлю вище 500 гривень

24 Березня 2017
Комунальна установа «Олевська центральна районна лікарня» (Житомирська обл.) встановила рекорд на противірусний препарат Таміфлю, закупивши його по 524 грн. за упаковку.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
Таміфлю (капсули 75мг №10) купували понад сімдесят медичних установ. Переважна більшість лікарень купували препарат по ціні 355-365 грн. У шести випадках Тамфілю взагалі обійшовся дешевше 320 грн. за упакову.
З невідомих причин шість лікарень придбали препарат дорожче. Одна з них – Олевська райлікарня – в грудні уклала угоду з ціною вищою на третину від інших установ, 534 грн. проти 391 грн. у наступних в рейтингу замовників.
Олевську лікарню очолює Павло Демкович, позафракційний депутат Олевськой райради.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|Комунальна установа «Олевська центральна районна лікарня» Олевської районної ради
|524
|ПП фірма «Санітас»
|2016-12-12
|Хустська районна лікарня
|391
|ТОВ «Хустфарм»
|2017-02-20
|Обухівська центральна районна лікарня
|391
|ТОВ «МВВ Інструментс»
|2016-12-25
|Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева
|391
|ПОКП «Полтавафарм»
|2016-11-17
|Волинська обласна інфекційна лікарня
|389
|ПАТ «Медфарком-Центр»
|2016-12-22
|КЗ «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|387
|ПАТ «Медфарком-Центр»
|2016-12-20
|Середнє
|361
|Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації
|314
|ТОВ «Бізнес Центр Фармація»
|2016-12-22
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»Деснянського району м.Києва
|310
|ТОВ «Бізнес Центр Фармація»
|2016-10-06
|Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
|310
|ТОВ «Бізнес Центр Фармація»
|2016-11-14
|КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
|310
|ТОВ «БаДМ-Б»
|2016-12-20
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Дніпровського району м. Києва
|306
|ПрАТ «Медфарком-Центр»
|2016-11-15
|ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни»
|301
|ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД»
|2016-12-05
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