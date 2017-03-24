Голова СБУ порадив Гройсману відмовитись від міжнародних закупівель ліків, зливши справу проти «Людмили фарм»

Голова Служби безпеки України Василь Грицак радив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману «переглянути механізми закупівель медпрепаратів за державні кошти». Цей лист оприлюднив «Центр протидії корупції» у «Економічній правді«.

Голова СБУ надіслав листа Гройсману у липні 2016 року, після того як голова уряду підтримав закупівлі ліків через міжнародні організації. Грицак висловив низку претензій, у тому числі що одна з закупівельних організацій – британська агенція «Crown Agents» – закупила 71 лікарський засіб за більш високими цінами, ніж очікувалося.

«Однак представники СБУ порівнювали гривневу вартість препаратів, а не ціну в доларах, хоча 94% препаратів з онкології, що закуповує Україна, — іноземного виробництва і їх традиційно купують за валюту. Якщо порівнювати ціни 2014-2015 років у доларах, а не у гривнях, то вийде, що 84% препаратів закуплено за нижчими цінами, ніж купувало МОЗ у 2014 році. Економія становить близько 35%, але її СБУ не бачить», – вказує ЦПК.

Також активісти оприлюднили лист підопічного Грицака – начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Сергія Семочка до Міністерства охорони здоров’я від 8 червня 2016 року.

Контррозвідник натякав, що нові препарати, внесені ними до переліку, представлені начебто одним виробником. «Проте, це не відповідає дійсності. Відповідно до реєстру оптово-відпускних цін, який є у відкритому доступі, все навпаки: ліки, згадані СБУшниками, представлені мінімум декількома, а подекуди — й десятьма виробниками», – повідомляє ЦПК.

Нагадаємо, цей же Семочко втручається у закупівлі матеріалів для діалізу вартістю чверть мільярда гривень на рік. Про це свідчать документи, оприлюднені «Нашими грошами». З них видно, що СБУ грає у конкурентній війні на боці одного з виробників за збільшення долі у державних тендерах.

У свою чергу правоохоронці станом на літо 2016 року закрили порушену після Майдану справу проти ТОВ «Людмила фарм». Ця фірма була найбільшим підрядником МОЗу за часів Януковича і СБУ підозрювало її у мільярдному завищенні цін на ліки по схемі з «кредит нотами». Однак згодом справу перекинули на Голосіївське УМВС Києва, де її закрили через відсутність складу та події злочину.

Нагадаємо, Україна у 2015 році запросила міжнародні структури, аби вони проводили тендери на закупівлю ліків замість тендерного комітету Міністерства охорони здоров’я. «Центр протидії корупції» спільно з пацієнтськими організаціями перерахував ціни кожного препарату, закупленого міжнародними організаціями у 2015 році. Загальна економія становила 620 млн грн. Міжнародним компаніям вдалося купити деякі препарати в 22 рази дешевше, ніж МОЗ купував у попередньому році.

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