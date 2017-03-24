Голландцям дали ще 219 тисяч євро на грінрум для «Євробачення»

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 21 березня уклала угоду з компанією «Unbranded LLC» (Нідерланди) про послуги щодо монтажу грінруму для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» за 219 тис євро, або 6,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. У договорі вказано, що виконавця затвердили на вимогу Європейської мовної спілки.

Замовили виготовлення, доставку, встановлення (монтаж), технічну підтримку, демонтаж і вивезення з подальшою утилізацією конструкції грінруму, де конкурсанти після виступів чекатимуть оцінок журі. Доставити її мають до 31 березня, а встановити – до 18 квітня з експлуатацією до 14 травня. Передбачено аванс у розмірі 80% до 15 березня, а решту виплатять 18 травня.

Додатки до договору із технічним завданням, описом послуг і дизайном не опубліковані.

Компанія «Unbranded», генеральним директором якої є Гастон ван де Поель (Gaston van de Poel), монтувала сценічні конструкції для «Євробачення – 2015» у Відні (Австрія).

Нагадаємо, раніше у березні НСТУ замовила їй монтаж сцени за 851 тис євро, або 24,16 млн грн. Дизайн грінруму і сцени створив Флоріан Відер (Florian Wieder), який раніше був дизайнером сцен для конкурсу в Дюссельдорфі, Баку та Відні. Загальна вартість сцени і грінруму становить вже понад 30 млн грн.

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