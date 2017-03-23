У справі по палацу Юри Єнакіївського прокуратура повідомила про підозру екс-чиновнику КМДА

Прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолію Муховікову по справі щодо палацового комплексу Юрія Іванющенка в Конча-Заспі. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з засідання в Апеляційному суді Києва.

Анатолія Муховікова підозрюють за статтею 364, частина 2 – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання за цією статтею – від 5 до 8 років.

-Він [Муховіков] незаконно погодив висновки про передачу певних ділянок кооперативу «Котміст». Вказані земельні ділянки не можна було відчужувати, – сказав на суді прокурор ГПУ Артур Димура.

Палацовий комплекс на Столичному шосе, 21, розташовано на 70 гектарах природно-заповідних земель. Раніше він був пов’язаний з екс-нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком. Комплекс перепродавався низці різних власників, врешті опинився у Паоло Урфера. Людина з таким іменем живе в Монако, де й Іванющенко, і працює футбольним менеджером. Син Іванющенка Арсен – футболіст і починав займатися футболом саме в юнацьких командах Монако.

Генеральна прокуратура раніше просила арештувати землю під палацом. Однак суд першої інстанції прокурорам відмовив, пояснивши це тим, що досудове розслідування триває з червня 2015, але до 2017 нікому не оголосили підозру, цивільний позов у справі не заявлено, а питання про арешт майна ініційовано через 20 місяців після початку досудового розслідування.

Утім, Апеляційний суд учора, 22 березня, все одно відмовив прокурорам в арешті землі під палацом Іванющенка, хоч і наголосив, що «з інших правових підстав».

Інтереси Паоло Урфера представляє адвокат Олексій Швидкий.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Земля, Корупція, Прокуратура, Суди